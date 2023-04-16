Birce Akalay yaşanan unutkanlığa isyan etti. Acı bitmedi, bitmiyor bitemez

Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok ilimiz etkilenmiş ve çok büyük hasar yaşanmıştı.

Deprem bölgesinde halen enkaz altından çıkarılmayı bekleyen yakınları bulunan depremzedeler acıyı yüreklerinde hissetmeye devam ederken, oyuncu Birce Akalay bölgeye dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Ülkemizin dörtte biri yıkıldı. 3 milyon insanımız hala sokakta yaşıyor. Kaldırılan enkazlardan ailelerinin cansız bedenlerini çıkaran insanlarımız var hala!

Acı bitmedi, bitmiyor bitemez.

Bölgeye giden uçaklar artık boş. Lütfen unutmayalım lütfen!

Hiçbir şey daha önemli olamaz olmamalı.

Unutmayın, lütfen unutmayın!"