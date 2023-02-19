19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem sonrası jeneratör çalışmadı. Hastanedeki yedi bebek hayatını kaybetti

Deprem sonrası jeneratör çalışmadı. Hastanedeki yedi bebek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki bir hastanenin bebek ünitesinde tedavi gören 7 bebeğin elektriklerin kesilmesi sonrası jeneratörün devreye girmemesi sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 20:45
Takip Et

Deprem bölgesindeki özel hastanede kan donduran iddia

Deprem sonrası jeneratör çalışmadı. Hastanedeki yedi bebek hayatını kaybetti
+
Aa
-

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’taki Sular Akademisi Hastanesi ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia incelemeye alındı. Depremde yıkılmayan hastane binasında jeneratörün devreye girmemesi nedeniyle tedavi altındaki yedi bebeğin yaşamını kaybettiği öne sürüldü. İddiayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş’ta kamu binaları ve hastaneler, depremin vurduğu diğer kentlere oranla daha az hasar gördü. Özel hastanelerde deprem sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı.

HASTANELER HAKKINDA İNCELEME

Alınan bilgiye göre, ilk soruşturma, binasında çökme yaşanan Megapark Hastanesi’ne yönelik başlatıldı.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu ve Özgür Zeren’in haberine göre başlatılan ikinci soruşturma kapsamında çarpıcı bir iddianın incelemeye alındığı belirtildi. Soruşturulan iddiaya göre, deprem sırasında binasında herhangi bir çökme ve yıkım yaşanmayan Sular Akademisi Hastanesi’nde elektrikler kesildi. Buna rağmen depremden sonra jeneratör devreye girmedi. Bu nedenle bebek ünitesinde tedavi gören yedi bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili suç duyurularını birleştiren savcılık, ölümlerin neden kaynaklandığını, iddiaların doğru olup olmadığını araştırıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
5
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
6
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
﻿Soylu'nun 4 ay önceki sözleri gündem oldu: Kimse 'Nerede bu devlet?' demeyecek
﻿Murat Boz, sinir uçlarımızla oynanıyor dedi ve ekledi. Sonuna kadar takipçisiyiz
7
﻿Murat Boz, sinir uçlarımızla oynanıyor dedi ve ekledi. Sonuna kadar takipçisiyiz
﻿Murat Boz, sinir uçlarımızla oynanıyor dedi ve ekledi. Sonuna kadar takipçisiyiz
﻿Hazırlık maçında kazanan Altınordu
﻿Hazırlık maçında kazanan Altınordu
﻿Hazırlık maçında kazanan Altınordu
﻿Adana Demirspor transferleri peş peşe açıkladı
﻿Adana Demirspor transferleri peş peşe açıkladı
﻿Adana Demirspor transferleri peş peşe açıkladı
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Inter'den Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklama
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
﻿Başakşehir'de flaş ayrılık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.