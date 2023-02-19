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Yağmacılar bisiklet ve çamaşır makinesi çaldı. Bu günler geçer ama bu görüntüler unutulmaz

Kahramanmaraş'ta yağmacıların bisiklet ve çamaşır makinesi çaldığı görüntüler gündem oldu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 20:11
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Kahramanmaraş'ta yağmacıların bisiklet ve çamaşır makinesi çaldığı görüntüler gündem oldu

Yağmacılar bisiklet ve çamaşır makinesi çaldı. Bu günler geçer ama bu görüntüler unutulmaz
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı.

Depremin ağır hasara uğrattığı bölgelerde yağmacılara da fırsat doğdu.

Kahramanmaraş'ta çekildiği anlaşılan görüntülerde, yağmacı olduğu öne sürülen kişilerin, sırtına attığı teknolojik alet ve bisikletle koşarak ellerindekileri bir araca naklettiği görüldü.

Depremlerle canımızın yandığı bu günlerde, bu kişilerin çamaşır makinesi veya bir benzeri aletle ve bisikletle ne yapacakları ise merak konusu oldu.

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