Yağmacılar bisiklet ve çamaşır makinesi çaldı. Bu günler geçer ama bu görüntüler unutulmaz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı.

Depremin ağır hasara uğrattığı bölgelerde yağmacılara da fırsat doğdu.

Kahramanmaraş'ta çekildiği anlaşılan görüntülerde, yağmacı olduğu öne sürülen kişilerin, sırtına attığı teknolojik alet ve bisikletle koşarak ellerindekileri bir araca naklettiği görüldü.

Depremlerle canımızın yandığı bu günlerde, bu kişilerin çamaşır makinesi veya bir benzeri aletle ve bisikletle ne yapacakları ise merak konusu oldu.