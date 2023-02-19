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Depremin en acı yüzü: Allah aşkına onu da kurtarın

Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan iki depremin en fazla hasar yarattığı illerden yükselen haykırış dinmiyor.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 19:17
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Depremin en acı yüzü: Allah aşkına onu da kurtarın

Depremin en acı yüzü: Allah aşkına onu da kurtarın
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Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarının sarmaya çalışıyor. 11 ilin enkaza döndüğü 40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremin ardından tüm Türkiye deprem bölgelerine yardım etmek için kenetlendi.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana söz konusu illerden gelen yardım çığlıkları özellikle sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılıyor. Geçtiğimiz hafta çekilen görüntülerde depremzede bir kadının enkaz başında gönüllü olduğu tahmin edilen bir ekibe seslendiği anlar yürekleri dağladı.

İşte o görüntüler:

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