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Depremde yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitesi için korkunç iddia

Kahramanmaraş'taki depremin acı simgelerinden biri haline gelen ve yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitesi hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 21:01
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Depremde yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitesi için korkunç iddia

Depremde yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitesi için korkunç iddia
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Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremin ardından seferber oldu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına geçilirken, 14. günde bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü Ebrar Sitesi'nde ise 14. günde de mucize aranırken, yüzlerce kişinin öldüğü siteyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

“BURASI DA MÜHENDİSİN OTURDUĞU SİTE”

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda Ebrar Sitesi’nde sadece mühendisin oturduğu binanın ayakta durduğu ve geri kalan tüm binaların yıkıldığı öne sürüldü.

Söz konusu videoyu çeken kişi “Dün 250 saat sonra çıkartılan Ebrar Sitesi burası.” Dedikten sonra eliyle ayakta duran tek binayı işaret ederek “Burası da mühendisin oturduğu site. Kendisi ve ailesinin oturduğu site yıkılmadı. Gerisi hepsi yıkıldı” dedi.

YILLAR SONRA AYNI ÖLÜMCÜL İHMAL

Öte yandan Ebrar Sitesi'nde iddiaya göre nervürsüz demir kullanıldı. Kanal D'nin haberine göre; 1999'daki büyük depremde pek çok yapının yıkımına neden olduğu tespit edilen ve 2000 yılında kullanımı yasaklanan nervürsüz demire enkaz alanında ulaşıldı.

ÇOĞU ENKAZDA NERVÜRSÜZ DEMİR

İnşaatın yarısında nervürlü demir kullanan müteahhitlerin maliyeti düşürmek için yarısında da nervürsüz demir kullandığı tespit edildi.

ÜZERİNDEKİ TIRTIKLAR HAYAT KURTARIYOR

Üzerindeki tırtıklar sayesinde dökülen betonu tutarak taşıyıcı kolonların zarar görmesini engelleyen nervürlü demirlerin, pek çok yapıda da kullanılmadığı görüldü.

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