İki bacağı kesilmiş depremzede çocuğu hastaneye kabul etmediler

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan ve iki bacağını birden kaybeden Melek adlı çocuğun yaralarının enfeksiyon kapması sonucu tedavi edilmek için götürüldüğü iki ayrı hastane tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

Gönüllülerin getirdiği Alman doktorların depremzede çocuğun yaralarında ciddi şekilde iltihaplanma olduğu ve hastaneye götürülmesi gerektiği ortaya çıktı.

Ancak yaralı depremzedeyi almak için ambulans gelmezken vatandaşlar kendi imkanlarıyla depremzede çocuğu hastaneye götürdü.

"AMPÜTASYON İŞLEMİ NEREDE YAPILDIYSA ORAYA GÖTÜRÜN"

İlk olarak götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde "ampütasyon işlemi nerede yapıldıysa oraya götürün" denildiği belirtildi.

Depremde iki bacağı birden kesilen depremzede çocuğun kaldığı plastik serada kaldığı ortaya çıktı.

Ampüte edildikten sonra hastaneden taburcu edilen depremzede çocuğun yaralarının enfeksiyon kapması sonrası götürüldüğü iki ayrı hastanede de kendisiyle ilgilenilmediği öğrenildi.

Sosyal medyada bir vatandaşın yaşanılan durumu paylaşmasının ardından kendisi aranarak Melek adlı depremzede çocuğun tedavisi için iletişime geçildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLUNCA GERİ ADIM ATTILAR

Sosyal medya kullanıcısının yaşanan durum hakkında yaptığı paylaşımda yaşanılan rezaletin detaylarını paylaştı. İki ayrı hastane tarafından kabul edilmeyen çocuğun tedavisi için, sosyal medyada gelen tepkiler sonrası 112 ve hastane tarafından arandığı ve depremzede çocuk için "hastanede yerimiz hazır, çocuğu getirin" dendiği öğrenildi.

Depremzede çocuğu tedavi için hastaneye götürmek üzere ambulans gönderilmediği de ortaya çıktı.