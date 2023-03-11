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Ali Sunal'dan yıllarca unutulmayacak deprem konuşması: Normal olan hesap sormaktır

Güldür Güldür Show'da sahneye çıkan tiyatrocu Ali Sunal, Kahramanmaraş depremlerinde yaşananlara ilişkin konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 22:36
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Ali Sunal'dan yıllarca unutulmayacak deprem konuşması

Ali Sunal'dan yıllarca unutulmayacak deprem konuşması: Normal olan hesap sormaktır
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Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla ara verilen Güldür Güldür Show, bugün yayınlandı. Deprem bölgesine yardım çalışmalarında rol oynayan Ali Sunal, sahnede yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu.

Sunal deprem ile ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı "Depremin üzerinden haftalar geçti ve herkes normalleşme peşinde. Normalleşmenin peşindeyiz. Peki nedir bu normalleşme?” diyen Sunal, şöyle devam etti:

“Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı vermek normal midir mesela? Veya böyle bir zamanda çadır satmak normal midir? Binlerce insanı göz göre göre ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce?

Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce felaketi anlatan bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır."

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