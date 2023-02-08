Deprem çantanızda bulunması gereken 8 yiyecek

Son depremlerden sonra doğal afetlerin yaşamı derinden etkilediği vurgulandı. Olası bir doğal afette deprem yahut selde, can kaybını ve maddi kaybı önlemek için tedbirlerin alınması gerektiğinin altı çizildi. Şayet bulunduğunuz il fay hatları üzerinde yer alıyorsa; deprem için önlemleri zaman kaybetmeden almalısınız.

Uzmanlar, deprem çantasının her evde bulunmasını vurguladı.

İŞTE DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN 8 YİYECEK…

1) Kuru Yemiş

Deprem çantası içindekiler listesine mutlaka kuru yemişi eklemelisiniz.

Kuru yemişler, hem uzun ömürlü hem de tok tutan yiyeceklerdendir.

Çok ağır olmayacak şekilde, çantanın içine paketli ya da kavanoz içinde kuru yemişi muhafaza edebilirsiniz.

Dönem dönem çantanızı kontrol edip kuru yemişte bayatlama olup olmadığını da kontrol etmelisiniz.

Olası bir deprem anında, çantanızla beraber güvenli bölgeye gittiğinizde, yetkililer gelene kadar kuru yemişle tokluk sağlayabilirsiniz.

2) Su

Su, hayati önem taşır. Kan dolaşımını dengelemek, vücut fonksiyonlarını kontrol etmek adına, deprem çantasında da kesinlikle yerini almalıdır.

Deprem çantası kaç kişilik hazırlanacaksa; su kaybını önlemek için pet şişe sular deprem çantasına eklenmelidir.

Susuzluktan kaynaklı acı kayıpların yaşanmaması için; deprem çantasına su eklemeyi ihmal etmeyiniz.

3) Bisküvi

Deprem çantasında neler olmalı diyenler, birkaç paket bisküviyi çantaya eklemeyi unutmasın. Aile bireylerinin sayısına göre, paketli ve ezilmeyen bisküvileri çantaya koyabilirsiniz.

Son kullanma tarihine dikkat ederek çantanıza ekleyeceğiniz bisküviler lifli olmalıdır. Lifli bisküviler tok tutma ve enerji verme özelliğine sahiptir.

Çantanın üst kısımlarına bisküvileri yerleştirirseniz; paketli bisküvinin ezilmesini önleyebilirsiniz.

4) Meyve Suyu

Meyve suyu da su kaybını önlemek için deprem çantasına eklenmelidir.

Kan şekerini dengeleyecek ve enerji verecek türden seçilen meyve suyu, pek çok kişinin deprem sonrasında kurtarıcısı olmuştur.

Güvenlik alanları oluşturulduğunda yahut deprem çadırları kurulduğunda yemek imkanı sağlanana kadar çocuk ve yetişkinler meyve suyuyla birkaç saat tokluk sağlayabilir.

5) Protein Barlar

Deprem sonrasında yaşanan korkuyla insanlar enerji kaybı ve tansiyon düşüklüğü yaşar.

Tansiyon ve şeker düşüşünü önlemek için deprem çantasına protein içeren gıdaların da eklenmesi önerilir.

Protein içeren gıdalardan paketli ve bar şeklinde olanlar, deprem çantası için uygundur.

Aile birey sayısına göre enerji barı yahut meyveli gofret alarak çantanızı tamamlayabilirsiniz.

6) Konserve Yemekler

Kırsal alanda ya da ulaşımın zor olduğu mahallelerde depremin etkisini hafifletmek için mutlaka her evde deprem çantası hazırlanmalıdır.

Deprem sonrasında çocukların ve yetişkinlerin açlığını gidermek için; konserve yemekler tercih edilmelidir.

Konserve yemeklerin son kullanma tarihine göre çantaya eklenmesi önerilir.

Konserve barbunya, ton balığı, salata gibi yiyecekler tansiyonu dengeleyerek sağlıksal sorunları önlemiş olacak.

7) Tuzlu Krakerler

Tuzlu çubuk kraker gibi paketli ürünleri, deprem çantanıza eklediğinizde tansiyon düşüklüğüne engel olabilirsiniz.

Ani acıkma ve korku anlarında çubuk kraker tüketerek tansiyonu dengeleyebilirsiniz.

Çocukların açlığını bastırmak ve yetişkinlerin tansiyon dengesini sağlamak adına deprem çantanızda, bolca tuzlu çubuk kraker bulundurabilirsiniz.

Bu gıdalar hem uzun ömürlü hem de tok tutucu olması nedeniyle deprem çantasının olmazsa olmazları arasındadır.

8) Tahin – Pekmez Karışımı

Deprem sonrasında 72 saat önem taşır. Bu süreçte depremin şiddeti ve etkisi ruhen üzerimizden atılır.

Şiddetli depremlerden etkilendiğimizde ise korku ve yorgunluk bedenimizi sarar. Bu gibi anlarda vücuda enerji veren ve sağlıklı düşünmeyi sağlayan besinler tüketilmelidir.

Deprem çantasında muhakkak olması gereken tahin pekmez karışımı, kişilere enerji verecek bir besindir.

Tahin pekmez karışımı soğuk günlerde vücut sıcaklığını koruyarak, çeşitli hastalıkların oluşmasını da önler.