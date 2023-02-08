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Teknoloji devlerinden Türkiye'ye destek ve yardım mesajları

Türkiye’deki depremle ilgili Apple, Google, Amazon gibi teknoloji devlerinin CEO'ları destek mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:30
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Türkiye'deki iki büyük depremle ilgili teknoloji devlerinden destek mesajı

Teknoloji devlerinden Türkiye'ye destek ve yardım mesajları
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10 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden 13 milyon vatandaş etkilendi. Kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen bu iki depremin ardından Apple, Google, Amazon gibi teknoloji devlerinin CEO’ları destek mesajları yayınladı.

AMAZON

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Twitter üzerinden açıklama yapan Amazon CEO’su Andy Jassy, “Türkiye ve çevre bölgelerden acı haberler geliyor. Battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, bebek maması ve ilaç gibi bağışlanan yardım ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Amazon’un lojistik ve dağıtım ağını devreye sokuyoruz.” dedi.

Ayrıca Amazon’un web sitesi üzerinden Türkiye’ye yapılan yardım çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yayınlandı. Deprem bölgesine gönderilmek için acil ihtiyaç duyulan malzemeler Amazon’un İstanbul’daki deposunda hazır hale getirildi. Çarşamba günü ilk tırların yola çıkması bekleniyor. İhtiyaç duyulan malzemeleri ve bölgeleri belirlemek için yerel kuruluşlar ve AFAD ile birlikte çalışıldığı ifade edildi. İhtiyaç duyulan yardımı sağlamak için Amazon altyapısının, envanterinin ve ekiplerinin kullanılacağı belirtildi.

APPLE

Apple CEO’su Tim Cook, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin acısını paylaşıyoruz ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak” dedi.

GOOGLE

Google'ın çatı şirketi Alphabet CEO'su Sundar Pichai ise, “Türkiye ve Suriye'de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkesi düşünüyorum. Depremden etkilenenlere acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik. @Googleorg ve Google çalışanları yardım ve kurtarma çalışmalarına destek sağlayacak.” dedi.

RAZER

Razer CEO’su Min-Liang Tan, “Türkiye'deki depremi duymak çok üzücü. Umarım ülkedeki tüm hayranlarımız ve dostlarımız iyi durumdadır.” ifadelerini kullanarak paylaşım yaptı.

TESLA

Twitter ve Tesla CEO’su Elon Muski depremin ilk saatlerinden itibaren bir paylaşım yapmış ve bölgeye uydudan internet erişimi sağlamak için Starlink uydularının bölgeye yönlendirilebileceğini ifade etmişti. Türk yetkililerden onay isteyen Elon Musk’ın bu teklifine ret geldi ve Türksat’ın kapasitesinin yeterli olduğu ifade edildi.

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