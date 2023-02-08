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Fizik Profesörü hakkında soruşturma başlatıldı. “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür” demişti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni" paylaşımını yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:12
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Deprem öldürmez Allah öldürür diyen Fizik Profesörü hakkında soruşturma başlatıldı

Fizik Profesörü hakkında soruşturma başlatıldı. “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür” demişti
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DHA'da yer alan habere göre; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Prof. Dr. Göker, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır” dedi.

Tepki çeken paylaşımların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarından dolayı idari soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda verilecek karar kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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Sedat
8.02.2023 13:35
Bilimden uzak dinci tayfayı eğitim kurumlarından devlet idaresinden tasfiye edin. Japonlar besmele çekmiyor iman etmiyor ama binaları da bizimki gibi yıkılmıyor yeter artık 21.YY da yaşıyoruz.  
 
1950
8.02.2023 13:32
Sayın meslektaşım, şimdi ben insanım mi diyorsun !!!  
 
Bozkurt
8.02.2023 13:29
Hakedilmiş makamlar değil. Bilgileri ile gelmediler. Uçarak geldiler. Bütün mevkilere o kadar çok yaydılar ki..Yalakalık yada aptallık değil Türk toplumunun altını oyan Arap yayılmacılığının piyonları  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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