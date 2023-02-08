10 ilimizi yerle bir eden depremde can kaybı 7 bin 108 oldu

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana gelmiş, saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyurulmuştu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

En son açıklanan rakamlarda can kaybı 6 bin 234, yaralananların sayısı ise 37 bin 011'di. Yeni açıklanan rakamlara göre ise 7 bin 108 vatandaş hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle açıklanan son resmi verilere göre 6 bin 234 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 11 kişi yaralandı. Teyit edilmiş yıkılan bina sayısının 5 bin 775, yıkılma ihbarı gelmiş ancak teyit edilmemiş bina sayısının ise 11 bin 302 olduğu bildirildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu 10 kenti (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana) kapsayacak ve 3 ay devam edecek şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı alındığını açıkladı. Yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan ise hala kurtartılmayı bekliyor.