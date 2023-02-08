AFAD öncelikli ihtiyaçların listesini paylaştı

AFAD bağışlarda öncelikli kabul edilen ihtiyaçların listesini paylaştı. AFAD ayrıca maddi yardım etmek isteyenler için hesap numaralarını da verdi. İşte AFAD tarafından paylaşılan ihtiyaç listesi...

Türkiye genelinde ise 10 kentteki binlerce depremzede için yardım çalışmaları başlatıldı. AFAD depremzedeler için acil ihtiyaç listesini paylaştı. AFAD öncelikli ihtiyaç listesi için, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." açıklamasını yaptı.

BAĞIŞ YAPILABİLECEK HESAPLAR

AFAD depremzedeler için para yardımı da topluyor. AFAD sosyal medya hesaplarından bağış yapılabilecek banka hesaplarının TL, dolar ve euro numaralarını paylaştı.

Depremzedelere bağış yapmak isteyenler aşağıdaki hesap numaralarını kullanabilir.