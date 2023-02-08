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  • Eski Arena muhabiri Umut Çor Antakya’da: Durum feci. Uğur Dündar'ın müthiş ekibindeydi

Eski Arena muhabiri Umut Çor Antakya’da: Durum feci. Uğur Dündar'ın müthiş ekibindeydi

Uğur Dündar’ın ekibinde yer alan eski Arena muhabiri Umut Çor, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan Hatay’ın Antakya ilçesinden paylaştığı görüntülerle yaşanan feci durumu gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:11
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Eski Arena muhabiri Umut Çor Antakya’da: Durum feci

Eski Arena muhabiri Umut Çor Antakya’da: Durum feci. Uğur Dündar'ın müthiş ekibindeydi
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Uğur Dündar’ın ekibinde yer alan eski Arena muhabiri Umut Çor da getirdikleri yardım malzemelerini dağıtmak ve bölgeden yaşananları aktarmak için depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’ın Antakya ilçesine gitti.

Çor, yol boyunca karşılaştığı içler acısı durumu çarpıcı fotoğraf ve videolarlarla sosyal medya adresinden takipçileriyle paylaştı.

Çor, yaşadıklarını sosyal medyada şu sözlerle aktardı:

“Telefon ve internet çekmiyor.

Akaryakıt sıkıntısı var şanslı olarlar arabalarında kalıyor onların da yakıtı bitmek üzere hava çok soğuk.

İnsanların çoğu aç.

İnsanlar ellerine alabildikleri eşyalarla kaçmaya çalışıyor. İnsanlar enkazlardan topladıkları tahta parçalarını yakarak ısınmaya çalışıyor.

Biz getirdiğimiz mama çocuk bezi battaniyeleri dağıttık. Bir anne çocuğu için süt istedi. Yoktu hala ağlıyorum. Çok sayıda enkaza henüz dokunulmamış.

NE OLMUŞTU:

Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde binalar yıkıldı. Yıkılına binalar havadan görüntülenmişti. Depremin ardından Antakya’da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü. Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı.

Yollarda da çatlaklar oluşmuştu. Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görülmüştü. Kent merkezi ve ilçelere, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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1950
8.02.2023 12:01
Söze gerek yok, görüntüler her şeyi anlatıyor  
 
İnançlı vatandaş
8.02.2023 11:23
İnsanlar bilinçli ölüme terkedildi. Ordu topyekûn seferber edilmeliydi yapilmadi. Camilerden sela okutarak ölüm kabullendirilmeye calisildi.2023 de aya çıkacaktık Hatay,Kahramanmaraş'a gidemedik.  
 
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