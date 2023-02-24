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Sigorta şirketlerinin ‘full paket’ kazığı. Deprem değil yer kaymasıymış

Sigorta şirketlerinin zararı karşılamamak için farklı bahaneler ürettiği iddia ediliyor. Birçok kişi deprem öncesinde 'full paket' olarak satın aldıkları poliçelerde ‘deprem’ yerine ‘yer kayması’ yazıldığı için paralarını alamıyor. Depremzede Fahri Koca bu isimlerden sadece biri.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:17
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Deprem değil yer kaymasıymış. Sigorta şirketlerinin ‘full paket’ kazığı

Sigorta şirketlerinin ‘full paket’ kazığı. Deprem değil yer kaymasıymış
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Depremde ev ve iş yerleri hasar gören afetzedeler, sigorta şoku da yaşıyor. OHAL illerindeki vatandaşlardan gelen şikayetlere göre, bazı sigorta şirketleri poliçede farklı ifadeleri bahane ederek gerçek zararı karşılamaya yanaşmıyor. Afet öncesinde 'Full paket' olarak satılan poliçelerde deprem yerine yer kayması yazıldığı için sigortada ödemelerin cüzi kaldığı eleştirileri yapılıyor. Öte yandan, sektörde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olası fırsatçılıklara karşı ilgili kurumların denetimlerini artması gerektiğine dikkat çekiliyor.

'YER KAYMASI' YAZMIŞLAR

Yeni Şafak’a konuşan ve Firmaların deprem zararının giderilmesi konusunda yan çizdiğini belirten depremzede Fahri Koca, “Full paket olarak aldığım konut sigortasında deprem yokmuş. Her şeyi saydılar bize ancak deprem olduktan sonra gittiğimizde depremin karşılanmadığını söylediler. Şu anda mağduruz. Konut sigortasına deprem yerine ‘yer kayması’ yazmışlar ve sadece 4 bin 300 TL ödenek çıkarttılar” ifadelerini kullandı.

ÖDENECEK PARA DA TAKSİTE BÖLÜNDÜ

5 Şubat’ta konut sigortasının yenilendiğini söyleyen Koca, “Bütün sorunların içinde bulunduğu ‘full paket’ olarak sigorta yaptırdım daireme. Depremin ardından bize ödenek olarak sadece 4 bin 316 TL gibi dalga geçer gibi bir fiyat verdiler. Beynimizden vurulmuşa döndük. Bir de bu paraya taksite böldüler ve parça parça verecekler. Konut sigortasına deprem yazmamışlar, konut kayması yazmışlar. Bizi bu zor zamanda mağdur ettiler” diye konuştu.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruma yapılan başvuru sayısının 221 bin 663’e ulaştığını duyurdu. DASK sigortasında 2023 yılı için belirlenen limit 640 bin TL. Konutun değerinin bu azami teminat tutarını aşması durumunda konut sahiplerinin ‘konut sigortası’ yaptırması gerektiğine dikkat çeken sigorta sektörü temcilcisi Selcen Gür ise, “Türkiye’de hala konutların yüzde 45’i sigortalı değil. Elektrik ve su bağlatmak için DASK yaptırılıyor. Bu poliçe bir yıl yürürlükte kalıyor. Bir yıl bittiğinde yenileme yapılmadığında poliçesiz kalınıyor” değerlendirmesinde bulundu

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