İş Bankası'ndan deprem bölgesine dev para. Büyük para yardımı

İş Bankası Grubu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) toplam 1 milyar TL bağış yapma kararı aldı. Banka bölgedeki vatandaşlarımıza yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesine katkı sağlamak, bölgeye kalıcı destek vermek üzere “Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz” diyerek sunduğu geniş kapsamlı afet yardım paketini duyurdu.

Bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandırılacağı da yine verilen bilgiler arasında.

KREDİLERE FAİZSİZ ÖTELEME KARARI

Banka, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere) de bir takım adımlar atacağını bildirdi.

Buna göre banka, belirtilen şubeleriyle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023’e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacağını, kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere), talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini duyurdu.

BORÇLAR SİLİNDİ

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silineceği bilgisi verildi.

Afet bölgesindeki diğer 5 ilimizdeki gerçek kişiler, KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelerle ilgili olarak; Bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak ötelendi. 1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden ücret ve masraf alınmayacak. Ayrıca Banka, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara ise olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümü üretecek.

KREDİ DESTEK PAKETLERİ İLE 10 MİLYAR TL’LİK KAYNAK

İş Bankası, bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandıracak.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARIMIZA DARÜŞŞAFAKA’DA EĞİTİM İMKÂNI

Banka, depremzede çocuklarımızın eğitimine de katkı sunuyor. Bu kapsamda, 2023-2024 ve 2024-2025 yılı eğitim dönemleri için, depremlerde annesini ve/veya babasını kaybetmiş çocuklarımızdan Darüşşafaka’da okumaya hak kazanacak olanların tüm eğitim hayatı boyunca oluşacak eğitim masrafları İş Bankası tarafından karşılanacak.

AFAD, TÜRK KIZILAYI, AKUT VE AHBAP BAĞIŞLARI 6 AY FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLİYOR

Banka; AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve Ahbap Derneği’ne İş Bankası’nın tüm kredi kartlarıyla yapılacak bağışları faizsiz olarak 6 ay taksitlendiriyor. Kredi kartı sahipleri, taksitlendirmeyi İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebilecek.

BÖLGEYE BARINMA, ISINMA, LOJİSTİK VE GIDA YARDIMI

İş Bankası, depremlerin hemen ardından bölgeye yüzlerce araçla barınma, ısınma, gıda, enerji vb. öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeleri göndermeye başladı. Yardımlar sürdürülüyor. Banka ayrıca, deprem bölgesindeki çalışan ve yakınları için, yaşama hazır şekilde 300 konteyner temin ediyor.