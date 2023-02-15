82 yaşındaki nine yaşlılık maaşını depremzedelere bağışladı

Meydana gelen depremlerde afet bölgelerine yardımlar gelmeye devam ediyor. Hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de uluslararası arenadan onlarca yardım afet bölgelerine gidiyor.

İHA'nın haberine göre, Kars’ın Digor ilçesine bağlı Başköy köyünde yaşayan Şerefnaz Nine de bankadan çektiği yaşlılık maaşını depremzedelere bağışlamak istedi.

"Sadece parayı kaymakam beye teslim ederim" diyen Şerefnaz Aydın nine, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş’ı makamında ziyaret ederek maaşını bağışlamak istediğini belirtti.

Şerefnaz ninenin örnek davranışı karşısında duygulanan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, nineyi kaymakamlık çalışanlarıyla birlikte bankaya yönlendirdi.

Şerefnaz nine daha sonra kaymakamlık çalışanlarıyla birlikte bankaya giderek yaşlılık maaşını AFAD hesabına yatırarak depremzedelere destek oldu.

Aydın'ın bir aylık yaşlılık maaşını bağışlaması karşısında Karakaş, duygulandı.

Aydın, depremzede bölgesindekilere sürekli dua ettiğini belirtti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana 2 büyük depremde 10 il yerle bir oldu. An itibariyle 35 bin 418 vatandaş hayatını kaybetti, 105 bin 505 vatandaş da yaralandı. Afet bölgesinde 3 aylık OHAL ilan edildi.