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Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki: Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan

Şahan Gökbakar'dan, Muharrem İnce'ye Nevşin Mengü tepkisi geldi. Gökbakar, İnce'ye "Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan." şeklinde yüklendi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 22:00
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Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye Nevşin Mengü tepkisi

Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki: Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan
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Oyuncu Şahan Gökbakar, Gazeteci Nevşin Mengü ile tartışan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. İnce'yi takip etmeyi bıraktığını duyuran Gökbakar, "Cumhurbaşkanı adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Ne oluyoruz ya. Hani farklıydınız?" dedi.

MENGÜ İNCE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gazeteci Nevşin Mengü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı.

Mengü, İnce'yi 'trollerin şişirdiği' yönündeki iddialarına İnce'nin sinirlendiğini ve "Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun" dediğini; kendisinin ise "Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani" şeklinde karşılık verdiğini aktardı.

GÖKBAKAR'DAN İNCE'YE: TAKİPTEN ÇIKIYORUM

Mengü'nün açıklamalarının ardından, oyuncu Şahan Gökbakar'dan İnce'ye tepki geldi.

Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birgün baktım Muharrem İnce beni takip ediyormuş. Bazı hallerini doğru ve samimi bulurdum. Dedim bende geri takip edeyim. Sonra, cumhurbaşkanı adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Noluyoruz ya. Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Nevşin Mengü, Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa isimli programda, iktidar destekli sosyal medya trollerinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ön plana çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

İddialar üzerine Muharrem İnce sinirlenerek Mengü'yü aradı. 

Gazeteci Nevşin Mengü, o telefon görüşmesinin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi"

"TAMAM MUHARREM BEY DEYİP TELEFONU KAPATTIM"

"Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani."

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