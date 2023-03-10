Kayseri’deki 4.8’lik depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz: Daha büyükleri yolda. Deprem fırtınası geliyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kayseri ilimiz Hacılar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında Kayseri'deki depremi değerlendirdi.

Tüysüz, bölgedeki deprem fırtınalarında sarsıntı büyüklüklerinin 5'in üzerine çıkabileceğini belirtti.

DEPREM FIRTINASI

Tüysüz şunları söyledi:

"Erkilet fayı küçük parçalardan oluşan ama oldukça uzun bir alanda görülen fay sistemi. Bu fay üzerinde bir süredir deprem etkinliği görülüyor. Anadolu'daki özellikle İç Anadolu'daki fayların enerji dengelerinde önemli değişikler oldu. Kayseri'deki yaşanan bu etkinlikte büyük ölçüde Kahramanmaraş depreminin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, genellikle orta ya da küçük büyüklükte depremler oluyor. Bunlara baktığımız zaman bir deprem fırtınası niteliği taşıdığını görüyoruz. Genellikle küçük ve orta büyüklükteki depremlerin herhangi bir sıralama olmaksızın bir arada geliştikleri deprem etkinliği olarak düşünülür.

Bu tür etkinliklere deprem fırtınası adı verilir. Bunun içinde genellikle 5’e kadar çıkan depremler olması normaldir. En son 2020 yılında Manisa Akhisar’da böyle bir deprem fırtınası yaşamıştık. 5 binin üzerinde deprem gelişmişti. 3 ay boyunca bu etkinlik sürmüştü. Kayseri’deki gidişatta depremlerin sıralanması ve büyüklüklerine bakıldıkça bir deprem fırtınasına benziyor. Bunu biraz daha izlemek lazım. Eğer böyle bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyorsa içerisinde 5- 5 buçuğa varan depremlerin olmasını olağan karşılamak lazım."