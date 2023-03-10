Seçim kararı bugün 14:00'te ilan edilecek. Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilmesine yönelik karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını daha önce belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmenle ilgili de Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünü alacak.

Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek.

Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.