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Seçim kararı bugün 14:00'te ilan edilecek. Erdoğan açıklayacak

14 Mayıs'ta olması beklenen 2023 seçimleri, Erdoğan'ın bugün alacağı kararla kesinleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya dayanarak alacağı kararla seçim süreci de başlayacak.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:36
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Erdoğan açıklayacak. Seçim kararı bugün 14:00'da ilan edilecek

Seçim kararı bugün 14:00'te ilan edilecek. Erdoğan açıklayacak
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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilmesine yönelik karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını daha önce belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmenle ilgili de Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünü alacak.

Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek.
Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek. 

 

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