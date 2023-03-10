Kızılay Menzil Cemaati'nden yardım kolisi satın almış. Depremzedeler soğukta beklerken çadır satan Kızılay'da yeni skandal

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre, Depremzedeler soğukta çadır beklerken Ahbap’a ve Türk Eczacıları Birliği’ne çadır satarak bir skandala imza atan 155 yıllık Kızılay’da tartışma yaratacak bir gelişme daha yaşandı.

6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından Kızılay’ın, Menzil Cemaati’ne bağlı Nakış Gıda isimli bir şirketten gıda malzemesi, yardım kolisi satın aldığı iddia edildi. Depremzedeler için yapılan bu alımın ihalesiz olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Öte yandan, BirGün’ün ulaştığı Menzil Cemaati ile Kızılay yetkilileri ise tüm soruları yanıtsız bıraktı, bir açıklama yapmadı.

Ayrıca Menzil Cemaati’ne mensup olduğu bilinen Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın bu alıma aracılık ettiği, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ise bilgisi olduğu belirtiliyor.

Menzil Cemaati’ne bağlı Nakış Gıda’nın yöneticisi Kenan Kasap açıklama yapmadığını söyledi. Kasap, “Alımı ihalesiz mi yaptınız?” sorusuna “Ortalık yangın yeriyken ne ihalesi?” diye karşılık verdi. Öte yandan Menzil’den gıda alımına aracılık ettiği iddia edilen Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz ile Kızılay Basın Müşavirliği de sorularımızı yanıtsız bıraktı.

Ayrıca Nakış Gıda firmasının ofisi, Menzil Cemaati’nin İstanbul’daki merkezi olan Tuzla’daki Semerkant Kültür Merkezi’nin içerisinde yer alıyor.

ÖNCE DE İHALE VERİLDİ

Öte yandan Kızılay’ın Menzil Cemaati’ne mensup olan Ferhat Danışman’ın Techno Health isimli şirketine 2019 yılında verdiği ihaleyi de BirGün ortaya çıkarmıştı.

Kızılay Yönetim Kurulu, 5 Şubat 2018’de NAT Tarama, Serolojik Tarama ve Ferritin Tarama Testi alımı için ihale açılmasını kararlaştırdı. Techno Health ile Tenay Elektronik iş ortaklığı ‘pazarlık’ için ihaleye davet edildi. Pazarlık sonucunda 3 milyon TL indirimle alımın 713 milyon 529 bin TL (120 milyon Avro) bedelle iki şirketten oluşan ortaklıktan yapılması kararlaştırıldı. İhale 20 Mart 2019’da onaylandı.

Kızılay’dan iş ortaklığı ile ihale alan Techno Health Şirketi’nin sahibi Ferhat Danışman’ın ise Menzil Cemaati’ne mensup olduğu biliniyordu. Sosyal medya hesabında Menzil ile ilgili paylaşımlar yer alan Danışman, aynı zamanda cemaate ait olan Emsey Hastanesi’nin de yöneticisiydi. BirGün’ün bunu ortaya çıkarmasının ardından Danışman sosyal medya hesabını kapatmıştı. Danışman, Menzil’e ait olduğu bilinen Emsay Hastanesi ile ilgili paylaşımları dışında “Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz” mesajları da paylaştı.

(Cemaat üyesi depremzedelere enkaz üzerinde tövbe seansı düzenledi ve Menzil şeyhine bağlılık yemini ettirdi.)

ENKAZ BAŞINDA TÖVBE SEANSI

Köyünde bin 100 depremzede çocuğun bulunduğunu açıklayan Menzil Cemaati’nin deprem bölgesinde depremzedelere tövbe seansı yaptığı ortaya çıktı. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cemaatin Menzil köyü bulunuyor. Bu nedenle Adıyaman adeta Menzil Cemaati’nin merkezi konumunda. Depremden büyük oranda etkilenen Adıyaman’da da Menzil Cemaati “mürid devşirmek” için yoğun bir çalışma başlattı. BirGün’ün ulaştığı görüntüler ise tartışma yaratacak türden. Depremden kısa bir süre sonra Adıyaman bir binanın enkazının hemen yanında Menzil şeyhinin vekilinin depremzedeleri “tövbe ettirdiği” görülüyor. Görüntülerde, Menzil şeyhinin depremzedelere “Bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Gavs (Menzil şeyhi) hazretlerini kendime şeyh kabul ettim” sözlerini tekrarlatarak “tövbe ettirdiği” anlaşılıyor. Çevredekilerim ise tövbe seansının ardından “Allah kabul etsin” dediği duyuluyor. Ayrıca Menzil şeyhine cemaat içerisinde “gavs” dendiği de biliniyor. Cemaat içerisinde deprem bölgesinde 25 bin depremzededen “tövbe alındığı” da konuşuluyor.