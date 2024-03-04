Deprem oldu! Trabzonspor'u vurdu

Beşiktaş’ın kendi sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup olmasının ardından, Süper Lig’de 3’ ncülüğe ve UEFA Avrupa Ligi’ne soyunan ve özellikle yarı finale kalarak, Türkiye Kupası’na gözünü tam diken Trabzonspor, bu akşam güney kıyılarına indi. Kıyıya vurdu dersek daha uygun olur sanırım!

Daha oyunun başlarında beklemediği bir anda Oğuz Aydın’ın golün müsaade edip, karşılaşmaya neredeyse 1-0 mağlup başlayan son üç haftanın dokuz puanlı Kuzey ekibi, son 6 maçında galibiyet yüzü görmeyen Corendon Alanyaspor’a, hiçte bedavaya pabuç bırakmaya niyetli değildi! Yalnız beklediği gibi olmadı ama!

Son maçta lehine penaltı verilmeyen pozisyonda, kolu kırılan Onuachu ile beraber dört oyuncusu sakat olan bordo-mavililer, averajla değil puan farkıyla 3’ ncülük koltuğuna oturmak istedi ve mağlubiyete rağmen yine oturdu ama puan farkıyla değil! İkili averajla!

İlk 45 dakika bitmeden beraberlik golünü arayan konuk ekip, 38. dakikada öyle bir gol yedi ki, izlemeniz lazım. Alanya gibi haftalardır galibiyet yüzü görmeyen bir takımdan, böyle bir gol yemesi Trabzonspor takımı adına rezillikti. Kimdi bu rezilliğin ikilisi; Uğurcan ve Denswil!

Gole adını yazdıran ise yine araya sızan Oğuz Aydın oldu.

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Yıllar önceydi; Trabzonspor’un Yugoslav bir kalecisi vardı, adını anımsayamadım şu an. Eski Avni Aker Stadyumu’ndaki bir Altay maçında, elle ileriye pas atmak isterken, kolunu kendi kalesine içeriye doğru savurunca kendi kalesine gol atmıştı. Bu akşamki de 2’ ncisi oldu. Arkadaş güler misin? Ağlar mısın ya?

Kırkbıyık Holding Stadyumu dahil, son 11 karşılaşmada gol yiyen turuncu-yeşililer, bu akşam 6 hafta sonra hem de Trabzonspor önünde, özlediği galibiyeti buldu ama 12. karşılaşmada da gol yiyerek, bu vazgeçilmez adetini sürdürdü.

Lakabı ‘’Yörükler’’ olan ev sahibinin en üst ligde, yani Süper Lig’de 7 karşılaşmalık bir galibiyet hasreti bu akşama kadar ilk kez yaşanmıştı. Bu gece galip gelerek buna müsaade etmedi.

Orta sahada özellikle ön liberodaki ikili Berat ve Umut Güneş, bu 90 dakikada oyunun kaderine etki edecek doğru dürüst olumlu bir şey yapamayınca, ikinci 45 dakikanın ortalarında Umut, yerini geldiğinden beri bir maça bile adını yazdıramayan turist Nicolas Pepe’ye bıraktı!

Fatih Tekke’nin takım kaptanı Efecan’ın golü, bu ruhsuz geceye nokta koydu diyebilirim.

Karşılaşmanın üçte birlik son bölümünde; ceza alanındaki bir karambol de kafaya yükselen Enis Destan’ı iten Alanyasporlu Hassan’ın, bu hareketini ‘es’ geçen orta hakem Volkan Bayarslan’dan da başka bir şey beklenmezdi zaten. Enis Destan’da bu pozisyon sonrası hırsını Hassan’a küfür ederek çıkardı! Pozisyona hiçbir Trabzonsporlu oyuncunun itiraz etmemesi ise ilginçti!

Bu enstantaneden sonra Enis destan’da yerini Umut Bozok’a bıraktı.

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Aslında benim canımı sıkan, bu karşılaşmada misafir tribünlerini dolduran bordo-mavili taraftarların, stadyumu üzgün bir şekilde terk etmesiydi. Başka bir şey değil!

N.Pepe’nin uzatmalardaki golü gecenin ateş böceği gibiydi! Yandı, söndü.

Bu 3-1’lık yenilgi bile, Trabzon ekibini averajla 3’ncülükten alıkoyamazken, oynanan futbol, konsantresiz oyuncular ve ruhsuz bir anlayış kavramı, gecenin rezilliğiydi.

Trabzonspor’un sanki bu gece galip gelme gibi bir derdi yoktu!

Sanırım Abdullah Avcı’nın ekibi, Türkiye Kupası’nın finaline mi kilitlendi ne?