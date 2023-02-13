Fenerbahçe depremden sonra ilk kez sahaya çıktı. İşte o görüntüler

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sebebiyle Spor Toto Süper Lig’de maçların ertelenmesinin ardından Futbol A Takımımız hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşuları yapan futbolcularımız, 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Futbol A Takımımız, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

"KALBİMİZ HALA KIRIK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da "Trajediden sonra antrenmana geri döndük. Kalbimiz hala kırık" ifadelerini kullandı.



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