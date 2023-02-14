14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • MTA’nın ‘deprem’ raporu ortaya koydu: Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

MTA’nın ‘deprem’ raporu ortaya koydu: Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yaptığı saha incelemelerinde yollarda, bahçe duvarlarında, tarlalarda, tren yollarında fay kırıkları nedeniyle oluşan kayma ve yer değişiklikleri fotoğraflarla tespit edildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 00:09
Takip Et

MTA’nın raporu ortaya koydu: Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş

MTA’nın ‘deprem’ raporu ortaya koydu: Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirmiş
+
Aa
-

Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sahada inceleme yaptı.

Depremin vurduğu bölgelerde uzmanların sahada yaptığı incelemelere ilişkin fotoğraflar, MTA'nın internet sitesinde yayımlandı.

DHA’nın haberine göre; Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan incelemede ilçe merkezinden geçen yolun bir kısmının depremin etkisiyle bir miktar sola kaydığı ve yolda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Kırıkhan ile Hassa arasındaki köy yolu ve refüjde de yüzeyde oluşan kırık boyunca 2,5 metrelik yer değiştirme tespit edildi.

SİSTEMATİK YER KAYMALARI TESPİT EDİLDİ

Yine Hassa güneyinde tespit edilen fay kırığı nedeniyle zeytin ağaçlarının 330 santimetre yer değiştirdiği belirlendi. Aynı şekilde Hassa merkezindeki yolda ve Hürriyet Caddesinde fay kırığı nedeniyle 310 santimetrelik yer değişikliği saptandı. Hassa'nın kuzeyinde asfalt yolda 320 santimetre, Hassa-Islahiye arasında bahçe duvarında 275 santimetre, aynı bölgede bahçe çitleri ve yolda 350 santimetrelik yer değişikliği tespit edildi. Islahiye güneyinde yol ve su kanalında 370 santimetre, aynı bölgede taş duvarda 450 santimetre, yine bahçe duvarı ve yolda 38 santimetrelik yer değişikliği saptandı. Yine Islahiye kuzeyinde 100 metre genişliğindeki bir alanda tarla arkalarında yüzeyde 150-190 santimetre arasında sistematik yer kaymaları tespit edildi.

KUM VOLKANLARI OLUŞTU

Ekiplerin Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki saha incelemelerinde de yine fay kırıkları nedeniyle yüzeyde kaymalar belirlendi. İlçedeki bir mezarlık duvarında ve yolda 250 santimetre, Nurdağı viyadükleri yakınındaki yolda 180 santimetre, ilçe merkezindeki yolda 280 santimetre, Nurdağı kuzeyinde stabilize yolda 360 santimetre sola kayma saptandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi güneyinde de yine 370 santimetre ve 320 santimetre sola kayan yollar belirlendi. Narlı tren yolunda ise 270 santimetrelik sola kayma saptandı. Yine Türkoğlu-Pazarcık segmentinde de zeminde kaymaların yanı sıra kum volkanları şeklinde gelişmiş sıvılaşma yapıları tespit edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
1
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
2
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
3
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
4
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
5
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Survivor'ın ünlü ismi Ahmet Hakan'dan özür videosu yayınladı. Herkes videoyu dinleyince olayı anladı
6
﻿Survivor'ın ünlü ismi Ahmet Hakan'dan özür videosu yayınladı. Herkes videoyu dinleyince olayı anladı
﻿Survivor'ın ünlü ismi Ahmet Hakan'dan özür videosu yayınladı. Herkes videoyu dinleyince olayı anladı
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
7
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿İtalyan taraftarlar 'Çalhanoğlu bizden biri' pankartı açtı. Türkiye'ye destek mesajı verdi
﻿İtalyan taraftarlar 'Çalhanoğlu bizden biri' pankartı açtı. Türkiye'ye destek mesajı verdi
﻿İtalyan taraftarlar 'Çalhanoğlu bizden biri' pankartı açtı. Türkiye'ye destek mesajı verdi
﻿Beyaz Saray: Dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok
﻿Beyaz Saray: Dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok
﻿Beyaz Saray: Dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok
﻿Trabzonspor'un değil Türkiye'nin maçı: Ahmet Ağaoğlu açıkladı
﻿Trabzonspor'un değil Türkiye'nin maçı: Ahmet Ağaoğlu açıkladı
﻿Trabzonspor'un değil Türkiye'nin maçı: Ahmet Ağaoğlu açıkladı
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
﻿Osmaniye'de 200 binaya acil yıkım kararı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.