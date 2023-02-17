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Oğuzhan Uğur'un acı günü. Depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgesindekilerin yardımına koşan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur'du. Sosyal medyadan paylaşım yapan Uğur, depremde arkadaşının vefat ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:01
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Depremde hayatını kaybetti! Oğuzhan Uğur'un acı günü

Oğuzhan Uğur'un acı günü. Depremde hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Birçok ilde binlerce binanın yıkıldığı asrın felaketinde, depremin 12. günü itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bine ulaştı.

Depremde hayatını kaybeden kişiler arasında, Oğuzhan Uğur'un arkadaşı da vardı. Oğuzhan Uğur, 'kardeşim' diye hitap ettiği arkadaşının fotoğrafını paylaşarak, depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte Oğuzhan Uğur'un paylaşımı: "Selo. Bizim Selo… O da bu depremde kaybetti hayatını. Gencecikti. Birinin oğlu, birinin torunu, birinin dostu, birinin aşkı, birinin arkadaşıydı. Siz gibi…O da önceden yaşanan depremler için tweet atmıştı. Ölenlere rahmet dilemişti. Üzülmüştü. Biz gibi… Hepimiz yarınımıza kuşkuyla bakıyoruz. O da öyleydi. O gitti, biz kaldık. Yarına biz ne oluruz Allah kerim tabii. Abiler kardeşlerine rahmet okumamalı, analar babalar oğullarını gömmemeli… Abisi olarak rahmetle anıyorum, annesi babası da gömüyor. Ne diyeyim… Allah rahmet eylesin."

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