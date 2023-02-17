Oğuzhan Uğur'un acı günü. Depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Birçok ilde binlerce binanın yıkıldığı asrın felaketinde, depremin 12. günü itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bine ulaştı.

Depremde hayatını kaybeden kişiler arasında, Oğuzhan Uğur'un arkadaşı da vardı. Oğuzhan Uğur, 'kardeşim' diye hitap ettiği arkadaşının fotoğrafını paylaşarak, depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte Oğuzhan Uğur'un paylaşımı: "Selo. Bizim Selo… O da bu depremde kaybetti hayatını. Gencecikti. Birinin oğlu, birinin torunu, birinin dostu, birinin aşkı, birinin arkadaşıydı. Siz gibi…O da önceden yaşanan depremler için tweet atmıştı. Ölenlere rahmet dilemişti. Üzülmüştü. Biz gibi… Hepimiz yarınımıza kuşkuyla bakıyoruz. O da öyleydi. O gitti, biz kaldık. Yarına biz ne oluruz Allah kerim tabii. Abiler kardeşlerine rahmet okumamalı, analar babalar oğullarını gömmemeli… Abisi olarak rahmetle anıyorum, annesi babası da gömüyor. Ne diyeyim… Allah rahmet eylesin."