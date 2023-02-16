AHBAP'ın yardımlarını engelleyenler kendi AHBAPlarına ses çıkarmıyor

36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla vatandaşımız ise yaralandığı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem bölgelerinden gelen yardım taleplerine tüm Türkiye kulak verdi.

AHBAP'I ENGELLEYİP KENDİ AHPBAPLARINA SES ÇIKARMIYORLAR

Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşımızın yardım için seferber olurken, Haluk Levent'in liderlik ettiği AHBAP ve Oğuzhan Uğur'ın kurucusu olduğu Babala TV gibi kuruluş ve ekiplerin yaptığı yardımlara ise hükümet yanlısı troller saldırırken, iktidar cephesinden de tepki ve engelleme girişimleri oluyor.

Bunun yanı sıra iktidara yakın dini tarikat ve cemaatlerin bölgede yaptığı yardım çalışmalarına ise herhangi bir engelleme girişimi olmuyor.

DİNİ TARİKATLARA İZİN VERİLİYOR

Son olarak Yetimlere İnfak Et Derneği (YİFET) adlı dini tarikatın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise tepki çekti.

Bölgeye gönüllü olarak giden çok sayıda vatandaşın ve kurum/kuruluşun çalışmalarına farklı şekillerde engellemeler gelirken, dini tarikatların bölgede belediyelerle iş birliği içerisinde rahatça çalışma yapması vatandaşlar tarafından tepki çekiyor.

Sosyal medyada bölgeye gönüllü olarak yardıma giden doktorların bürokratik engellere takılması sonucu kimseye yardım edemeden geri dönmek zorunda kaldığına dair paylaşımlar bulunuyor.