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Depremde kimliği tespit edilemeyen cenaze sayısı belli oldu

Deprem bölgesinde kimliği tespit edilemeyen cenaze sayısı ortaya çıktı. Kimliği tespit edilemeyen kişi sayısı 2 bin 500 oldu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:56
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Depremde kimliği tespit edilemeyen cenaze sayısı açıklandı

Depremde kimliği tespit edilemeyen cenaze sayısı belli oldu
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Depremde şu ana dek açıklanan resmi veriye göre 46 binden fazla kişi hayatını kaybetmişken, Adli Tıp Uzmanları Derneği deprem bölgesindeki incelemelerini rapor haline getirdi.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, bölgedeki son durumu anlatan Adli Tıp Uzmanları Derneği Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Geçen hafta sonunda 2500 civarında kimliği tespit edilememiş cenaze vardı. ama her gün bu oran azalıyor. Çünkü DNA testleriyle kişiler kanlarını verince özellikle baba anne ve çocuk varsa onlardan kan alıp kimlik tespiti yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen cenazelerin büyük bölümü Hatay'daydı. Geçen hafta Hatay'da kimliği belirlenemeyen cenaze sayısı bin 500'dü.

Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Kimliği meçhul cenazeler birçok yerde hemen hemen tamamına yakını örnek alındı. Kan bulunuyorsa kan, kan bulunmazsa doku veya kemik örneği diş örneği alınarak defnedildi daha sonra dna çalışmak için şimdi yakınlarını kaybettiğini bulamadığını belirten insanlar Adli Tıp Kurumu'nun deprem merkezlerinde kan alma noktalarına başvuruyorlar. Eğer hiç cenazeden örnek alınmadan defnedildiyse ki bu çok az sayıdadır o zaman mezar açmak gerekiyor." dedi.

Aynı anda binlerce kişinin hayatını kaybettiği felakette bazı cenazelerin karıştığı da belirtildi.

Yanlışlıkla başka cenazeyi alanlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Hilal, "Şöyle örnekler var. Cenazenin yakını cenazenin kendine ait olduğunu iddia ediyor diyor bu annemin cenazesidir cenaze alınıp götürülüp gömülüyor ama daha sonra annesinin cenazesini göçük altından bulabiliyor. Annesi çıkınca diyor ki ben yanlış gömmüşüm mezardan çıkartılıp kimsesizler mezarlığına gömülüyor, Böyle bir örnek var." açıklamalarında bulundu.

Sadece Kahramanmaraş'ta kimliklendirme için 425'ten fazla mezar açıldı.

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