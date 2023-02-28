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Depremden sonra en büyük desteği onlar vermişti. Can Azerbaycan’da haber bültenleri artık böyle açılıyor

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlerin ardından yardım, enkaz, acılar derken Türkiye’ye en büyük destek Azerbaycan'dan geldi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:56
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Depremden sonra en büyük desteği onlar vermişti. Can Azerbaycan’da haber bültenleri artık böyle açılıyor

Depremden sonra en büyük desteği onlar vermişti. Can Azerbaycan’da haber bültenleri artık böyle açılıyor
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Azerbaycan'da neyi var neyi yoksa eski otomobiline yükleyerek destek sağlamak için yola çıkan Server Beşirli'den sonra şimdi de bir haber spikeri gündem oldu.

Azerbaycan'da canlı yayın sırasında haber spikerinin söyledikleri duygulandırdı.

Spiker, "Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş, cıngıl bile değmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur" sözlerine yer verdi.

Spiker şöyle devam etti “Bugün can kardeşlerimizin canları taş altında, yürekleri sek sek eder, gözleri yollardadır. Kahramanmaraş'ta “ana” diye ağlayan çocukların, anası gibi yüreklerimiz. “Bala” diye feryat koparanların yürek acısını iliğimize kadar hissediyoruz. Onlar orda dert çekiyorsa, biz burada keyif içinde olamayız.”

AZERBAYCAN MÜZİK PROGRAMLARINI DURDURMUŞTU

Öte yandan Azerbaycan Devlet Televizyonu, Türkiye'deki deprem nedeniyle müzik programlarını durdurduğunu açıklamıştı.

AzTV, Kültür TV, Spor TV ve Azerbaycan Radyosu Türkiye'deki depremler nedeniyle programlarını değiştirmiş. Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (CSC) Türkiye'de meydana gelen depremle bağlantılı olarak TV ve radyo programında değişikliğe gitmişti.

 

 

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