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Beklenen İstanbul Depremi ve Türkiye'nin deprem gerçeği tv100'de tartışılacak

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör konuk oluyor. Ortaylı ve Şengör, beklenen İstanbul depremini ve Türkiye'nin deprem gerçeğini masaya yatırıyor.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 17:32
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Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör tv100'e konuk oluyor

Beklenen İstanbul Depremi ve Türkiye'nin deprem gerçeği tv100'de tartışılacak
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Kara pazartesinden sonra Türkiye'nin gündemi deprem oldu. Candaş Tolga Işık; Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Celal Şengör'ü tv100 ekranlarında buluşturuyor. Beklenen İstanbul depremi ve Türkiye'nin deprem gerçeği bu akşam masaya yatırılıyor..

 Candaş Tolga Işık tv100 ekranlarında; tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ü ağırlıyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler şehirlerin dokusunu nasıl değiştirdi?

Yeniden inşa sürecinde kültürel doku nasıl korunmalı?

Yaşanan deprem felaketinden hangi dersle çıkarılmalı?

Olası büyük İstanbul depremi için masadaki senaryolar neler olmalı?

Candaş Tolga Işık, tv100 ekranlarında; tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'le çok daha fazlasını ekranlara getirecek.

Az Önce Konuştum 28 Şubat Salı günü (bugün) 20:00'de tv100'de.

 

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