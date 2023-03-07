7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depreme önlem alayım derken bunu yapmayın. Uzmanı uyardı

Depreme önlem alayım derken bunu yapmayın. Uzmanı uyardı

Ülkemizde meydana gelen iki büyük depremin ardından vatandaşlar yaşadığı binanın sağlam olup olmadığını araştırmaya başladı. Binanın dayanıklılığını en doğru şekilde ölçen karot testinde yanlış yerden yanlış biçimde örnek alındığı zaman binanın dengesinin bozulabileceği belirtildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:21
Takip Et

Depreme karşı önlem alırken karot testinin sorunlar çıkarabileceği ortaya çıktı

Depreme önlem alayım derken bunu yapmayın. Uzmanı uyardı
+
Aa
-

Vatandaşlar depremlerde binasının enkazı altında kalmamak için karot testine eğilimi artırırken uzmanlar bazı açıklamalarda bulundu.
Testi yaptırırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar; 10-15 santimetre uzunluğunda beton alınarak yapılan karot testinin yapılacağı alana vurgu yaptı.

"DEMİRLERE ZARAR VERİLMEMELİ"

Binadan karot alınırken, taşıyıcı kolonlardaki ya da perde duvarlardaki demirlere kesinlikle zarar verilmemesi gerekiyor. Yani karotun içerisinde demir olmaması lazım. Bunun için de işlemin yapılacağı yerde önce röntgen çekiliyor ve ardından da nerede demir var o tespit ediliyor.
Karot, demirin en seyrek olduğu orta kısımdan alınıyor. Alınırken de tek seferde demir kesilmeden alınması gerekiyor. Çünkü içerisinde eğer demir olursa betonun dayanıklılık kalitesi doğru çıkmıyor.

"KAROT TESTİ BİNALARDA PROBLEM YARATABİLİR"

İSTON Yapı ve Malzeme Laboratuvar Müdürü Halit Dilşad Yılmaz, "Karot numunesinin yanlış bölgeden alınması, özellikle eski binalarda problem yaratabilir." dedi.

HER KATTAN 3 KAROT NUMUNESİ ALINIYOR

400 metrekarelik oturma alanlı binalarda, her kattan 3 karot numunesi alındığını açıklayan Yılmaz "Her kattan farklı kolonlara farklı taşıyıcılara denk gelecek şekilde alınıyor" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
2
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
4
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
6
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
7
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 85,96 dolar
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿Hangi besinler mutlu eder
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İzmir'de kumar operasyonu: 43 kişiye para cezası
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
﻿İslahiye ve Nurdağı'da acil yıkım kararı alınan 1224 binadan 950'si yıkıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.