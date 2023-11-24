Depreme namaz kılarken yakalandılar. Camideki panik anları kamerada

Malatya’da meydana gelen 2 deprem ketten büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar parklara ve sokaklara çıkarken camideki panik anları ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar depreme camide namaz kılarken yakalandı.

KAYNAK: İHA
Depreme namaz kılarken yakalandılar. Camideki panik anları kamerada

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.2 ve 4.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları kameralara yansıdı.

Malatya’da akşam saatlerinde Battalgazi merkezli 5.2 ile 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üç dakika arayla peş peşe yaşanan depremler kent genelinde büyük bir korku ve paniğe neden olurken çok sayıda vatandaş park ve sokaklara akın etti.

Hava sıcaklığın 8 derecelerde seyrettiği kentte vatandaşların soğuk havaya aldırış etmeden parklardaki bekleyişi sürdürürken, depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı.

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