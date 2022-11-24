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Depremin ikinci gününde çadırlarda kalan depremzedeler yağmura yakalandı

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların endişesi sürüyor. Evlerine gitmekten korkan depremzedeler, Düzce Millet Bahçesi’ne kurulan çadırlarda yağmura rağmen yoğunluk oluşturuyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 23:29
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Depremin ikinci gününde çadırlarda kalan depremzedeler yağmura yakalandı

Depremin ikinci gününde çadırlarda kalan depremzedeler yağmura yakalandı
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İHA - Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar ikinci kez geceyi çadırlarda geçirecek. Vatandaşların taleplerine ve ihtiyaçlarına göre AFAD çadırları kurulmaya devam ediyor. Depremzedeleri etkileyen ise yağış oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağış gün boyu Düzce’de etkili oldu. Depremzedeler, yağıştan korunmak için genellikle çadır içerisinde durmayı tercih etti.

“Allah’tan çadır verildi de buraya geldik”

Evi hasar gördükten sonra çadıra yerleştiklerini söyleyen Yaşam Yasa, “Bizim evimiz çatladı, neredeyse yıkılacaktı. Allah’tan çadır verildi de buraya geldik. Bu gece çok soğuk, yağış var. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.

“Afetimiz olmasın yağmura razıyız”

Önceki gece evinde kalan fakat korkudan uyuyamadığı için bu geceyi çadırda geçirmeye karar veren Emine isimli bir depremzede, “Biz de bugün yerleştik çadırımıza. 5 katlı bir binada oturuyorduk, hasar da vardı. Akşam da yattık ama hiç uyuyamadık korkudan. Çadırda kalmaya mecbur kaldık. Şu an 6 kişi kalıyoruz çadırda. Afetimiz olmasın yağmura razıyız” diye konuştu.

“Depremden kaçamıyoruz, mecburen çadır istedik”

Kalp hastası olduğu için korkudan evde kalamadığını söyleyen 75 yaşındaki Sait Demir, “Dün evdeydik, bu gece çadır istedik ve aldık. Korktuğumuz için geldik. Ben kalp hastasıyım hanımımın da dizleri ameliyatlı. Depremden kaçamıyoruz, mecburen çadır istedik. Evde hasar yok” ifadelerini kullandı.

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