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Tüm mükellefleri ilgilendiriyor: 2 Ocak’a ertelendi

Gelir İdaresi Başkanlığı Düzce’de meydana gelen deprem nedeniyle mükelleflerin beyanname bildirim sürelerini uzattı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:58
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Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: 2 Ocak’a ertelendi

Tüm mükellefleri ilgilendiriyor: 2 Ocak’a ertelendi
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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bu ilde yaşayan mükelleflerin beyanname bildirimleri için süre uzatımına gidildi.

“26 ARALIK 2022’YE ERTELENDİ”
Bu kapsamda, 26 Kasım 2022 gününün hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 28 Kasım sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Aralık 2022 Pazartesi günü sonuna kadar ötelendi.

FORM BA-BS’LAR DA ERTELENDİ
Ayrıca, 30 Kasım gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken turizm payı beyannamelerinin verilme, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ve vergilerin ödeme süreleri ile Ekim 2022 dönemine ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi de 2 Ocak 2023 Pazartesi günü sonuna ertelendi.

2 OCAK 2023'E KADAR UZATILDI
Söz konusu mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 30 Kasım gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Ağustos 2022 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 dönemleri e-defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresi de 2 Ocak 2023 Pazartesi günü olarak belirlendi.

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Misafir
24.11.2022 12:13
Sadece düzcede diyor. Yani Düzce il sınırları içinde  
 
Seçmen
24.11.2022 12:10
Eskişehir chp belediyesi an itibarı ile şebeke suyuna %70 zam yaptı. Daha üç ay önce %40 zam yapmıştı. Son üç yılda %194 zam yapmış oldu. Alternatif gelir kaynakları üretemeyen sübvanse edemeyen chp.  
 
Yorumcu
24.11.2022 12:09
Yandaş mı? Eğer yandaş görmek istiyorsanız dönün aynaya bakın...  
 
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