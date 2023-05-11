Depremin kahramanı Gökhan Zan’ın seçim afişleri indirildi. Bu nasıl bir seçim. Yazıklar olsun

Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremden sonra yaptığı yardım çağrılarıyla gündem olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, daha sonra İYİ Parti'ye katılmış ve Hatay milletvekili adayı olmuştu.

Gökhan Zan, Hatay'da seçim afişlerinin kaldırılmasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve tepki gösterdi.

Gökhan Zan, şu ifadeleri kullandı:

"Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın, bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay’ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara’ya geleceğim. Hatay’a ses olacağım."