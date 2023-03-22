Hatay’ın sesi Gökhan Zan İYİ Parti’ye katıldı. Atatürk’ün o sözünü söyleyince ayakta alkışlandı

Depremin vurduğu Hatay’da yaptığı yardım çağrılarıyla Türkiye’nin kalbini fetheden Gökhan Zan İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup konuşması öncesi Gökhan Zan ve İYİ Parti'den Konya milletvekili aday adayı olan eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman'a rozet taktı.

Eşi Müge Zan ile birlikte İYİ Parti’nin bugünkü TBMM'deki grup toplantısına katılan Gökhan Zan’ın yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Gökhan Zan, “Bildiğiniz üzere ben medeniyetinin yeşerdiği insanlık tarihine kadar eski birikimleri bir arada barındıran medeniyetin topraklarından Hatay’dan Antakya’dan geliyorum. Ama aynı zamanda öyle bahtsız bir şehirden geliyorum ki depremlerden afetlerden savaşlardan işgallerden başını kaldıramayan bir coğrafyadan geliyorum. Ancak Hatay insanları kendi tırnaklarıyla sırtından yükü eksik etmeyen her seferinde küllerinden yeniden doğan memleketin çocuklarıyız aynı zamanda.

ATATÜRK’ÜN O SÖZLERİ

Atamızın bize son armağanıdır, göz nurudur Hatay, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Hatay benim şahsi meselemdir, bundan sonra Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Ben sizlere tekrardan Hatay’ı deprem bölgesini ihya ve inşa etmek için tekrardan hakça hukukça kardeşçe bundan önce nasıl yaşadıysak bundan sonra da yaşayacağımızdan eminim” diye konuştu.

Karaman ise, "Cesurlar hareketinin kıymetli mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Büyük ümitlerle çıktığım bu yolda bir iz bırakabilmek Türk milliyetçileriyle yol yürümek için buradayım. Yaradan yolumuza yoldaş olsun" ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER’LE BÖYLE KARŞILAŞMIŞTI

Hatay'daki çadırkenti ziyaretinde İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski milli futbolcu Gökhan Zan ile karşılaşınca duygusal anlar yaşamış ve o görüntüler de sosyal medyada gündem olmuştu.

Meral Akşener Gökhan Zan’a "Ay oğlum benim, sen bizi ayağa kaldırdın. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun. Allah bin kere razı olsun senden..." demişti.