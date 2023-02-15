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Yağmaya karşı havadan denetim yapılıyor

Depremle yerle bir olan Gaziantep'te, hasarlı bina ve iş yerlerinde meydana gelebilecek hırsızlık ve yağma olaylarına karşı, havadan denetim gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:42
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Depremin vurduğu Gaziantepte yağmaya karşı havadan denetim gerçekleştiriliyor

Yağmaya karşı havadan denetim yapılıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ve yağma olaylarını önlemek amacıyla aralıksız denetim yapıyor.

Kent genelinde ve ilçelerde devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor.

Ekipler aynı zamanda İHA’larla havadan da denetimlerini sürdürüyor.

DENETLEMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Gaziantep emniyet Müdürlüğü ekipleri İHA görüntüsünü paylaştığı videoda şu açıklamaya yer verdi:

’’Nurdağı İlçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'larıyla can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçlarının engellenmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz 7/24 devam ediyor.’’ (DHA)

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