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Celal Şengör haritada tek tek sıraladı: İşte İstanbul'da fay hattına en yakın semtler

Kahramanmaraş'ta merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından olası İstanbul depremi gündeme geldi. tv100'de Candaş Tolga Işık'a konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın semtleri açıkladı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 02:47
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Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri sıraladı

Celal Şengör haritada tek tek sıraladı: İşte İstanbul'da fay hattına en yakın semtler
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından beklenen İstanbul depremi de yeniden gündeme geldi.

tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum Deprem Özel’ programına konuk olan Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör ve Deprem Mühendisi Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, İstanbul Depremi ile ilgili soruları yanıtladı.

Şengör, İstanbul'da fay hattına çok yakın olan yerleri sıraladı.

Şengör, “Kırmızı noktalar en büyük ivmelerin hissedileceği yerler. Yukarıya doğru etiler azalıyor. Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Karşı tarafa (Anadolu Yakası) geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın” ifadelerini kullandı.

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