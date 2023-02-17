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Depremzede, madenciye sarılarak teşekkür etti

Deprem bölgelerinde görev yaptıktan sonra Zonguldak’a dönen maden işçileri, Madenci Anıtı önünde ‘Zonguldak sizinle gurur duyuyor’ sloganlarıyla karşılandı. Antakya’daki evinin yıkılması nedeniyle Zonguldak’a gelen Vedat Altınöz, bir maden işçisine sarılarak teşekkür etti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 22:57
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Depremzede, madenciye sarılarak teşekkür etti

Depremzede, madenciye sarılarak teşekkür etti
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(DHA) - Deprem bölgelerinde görev yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçileri, kafileler halinde Zonguldak’a geliyor. Akşam saatlerinde kente gelen 200’den fazla madenci için Zonguldak Belediyesi tarafından Madenci Anıtı önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Madenciler ‘Kömür değil, ömür için geldik, ‘Nice karanlığın ardından güneşler; ümitsizliğin ardında ümitler olduğunu gösterdiniz’ yazılı döviz ve ‘Bizim canımız yok. Bizim canımız Türkiye diyen kahramanlar hoş geldiniz’ yazan pankartla karşılandı. Karşılamada ‘Zonguldak sizinle gurur duyuyor’ sloganları atıldı.

 



Hatay’ın Antakya ilçesinde, depremde evi yıkılan ve enkazdan kurtarılarak bir yakınının yanına Zonguldak’a gelen Vedat Altınöz ise Hatay’da görev yaptığını öğrendiği bir madencinin yanına gelerek sarıldı. Altınöz, "Ben enkazdan çıkartıldım. Allah razı olsun. Memleketinize geldik. Eşim, kızım, ben iyiyiz çok şükür. Allah’ım kalanlara sabır versin. Ölenlere de rahmet diliyorum" dedi.

 

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