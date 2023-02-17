Depremzede çocuk Mehmetçiğin omzunda uyudu. Bir dağın bağrına yaslanıyormuş gibi...

6 Ocak’ta sabaha karşı 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremin yaralarını sarma çalışmaları devam ediyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Bölgeye çeşitli yardım kuruluşları, STK'lar, spor kulüpleri, siyasi partiler başta olmak üzere milyarlarca liralık yardım götürülürken bölgede varlığını hissettiren ve Türk halkının en güvendiği kurumlarında başında gelen Türk Silahlı Kuvvetleri de Türk milletinin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor.

BİR DAĞIN BAĞRINA SIĞINIYORMUŞ GİBİ

Deprem bölgesinden gelen bir görüntü ise yüreklerimizi ısıttı. Depremzede bir çocuğun bir dağın bağrına sığınıyormuş gibi sıkı sıkı tuttuğu Mehmetçiğin verdiği suyu içtikten sonra omzuna başını yaslarken çekilen görüntüler görenleri duygulandırdı.

Özellikle sosyal medyada hızla yayılan görüntüler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini akıllara getirdi:

“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır."