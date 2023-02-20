'Evlatlık alan evladıyla evlenebilir' diyen İhsan Şenocak'a Arabistan Çarşı'dan din dersi

Diyanet'in "evlatlık çocuğuyla evlenelebilir mi" sorusuna verdiği "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" ifadeleri tepki çekmeye devam ediyor.

Tepki yağan açıklamanın "ahlaki" boyutunun yanı sıra, Türk Medeni Kanunu’nun 129. maddesi uyarınca da "evlat edinen ile evlatlık ve onun çocukları arasında evlenme yasak”

"SİZ GERÇEKTEN SAPIKSINIZ"

Duruma tepki gösteren Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.” sözleriyle mesaj paylaşmıştı.

İlahiyatçı İhsan Şenocak yayınladığı videoyla Altaylı'yı hedef aldı.

İhsan Şenocak'ın Altaylı'yı hedef aldığı açıklaması şöyle;

"SEN KİMİN ÇOCUĞUSUN"

"Binalarımız yıkıldı. Müslümanların çocukları yetim kaldılar. Oturdu alimler buna çözüm aradılar. 2 yaşından küçüklerse İnsanlar evlerine alsınlar süt versinler akrabalık oluşsun. 2,5 yaşından daha büyükse birinci dereceden akrabaların yanında olsunlar. Kan bağı oluşsun. İslam'da Evlatlık müessesesi yok. İslam'da mahramiyet hısımiyet, kan bağı, süt yoluyla oluşur. Birisi sokakta birini görüp "sen benim babam ol, sen bneim çocuğum ol" derse bu şekilde bir akrabalık olmaz. İslam'da böyle bir şey yok.

Fatih Altaylı denilen adam Kuran'ın dediğini reddediyor. Altaylı sen kafir olabilirsin ama Kuran'a sövemezsin. Kuran'a sövdüğüne göre İslam'ın çocuğu olamazsan. Kilise’nin hukuku var Kilise’nin çocuğu olamazsın. Sen kimin çocuğusun." çıkışında bulundu.

Videoya "Evlatlıkta niyet anne baba olmaktır! Gerisi tüm niyetler sizin gibi 'yobazların' art niyetleridir" yorumları yağıyor.

İşte paylaşımına beğeni yağan "Arabistançarşı" isimli Instagram hesabının İhsan Şenocak'a "ders" niteliğinde verdiği yanıt:

"ÖNCELİKLE KURAN OKUNMUYORSA AÇIK BIRAKILMAZ"

"Anlaşıldı buraya da sağlı sollu salvo yapacağım. Bundan sonra diyanet işleri başkanlığı ve buna çanak tutan tarikat tekke ve zaviyeler ve dahi bu ihsan ve de benzerlerine kesinlikle susmayacağım. Nasıl olsa dini konulara vâkıf biriyim. Gitsin Tacettin hocasına veya bir zamanlar fox tv'de yayın yapan adını hatırlayamadığım hocasına veya sevgili Nihat Hatipoğlu'na sorsun beni. Öncelikle Kuran'ı Kerim okunmuyorsa açık bırakılmaz. Ben de sana bu dersi vermiş olayım. Konuşacaksan önündeki Kuran’ı kapatacaksın heeey ihsan!

"KURAN'IN HANGİ AYETİNDE YAZIYOR!"

Şimdi gelelim sadede. Fatih Altaylı'yı zerre sevmem ama velakin söylediklerine harfi harfine imzamı atarım.

Laf kalabalığı yapma İhsan efendi,adam kurân-ı Kerim'e küfretmiyor. Algı oluşturup adamı hedef göstermeye kalkma!!! Kuran'ın hangi ayetine dayanarak "evlatlık alan evladıyla evlenebilir" diyorsun...

Şu hadis, şu âlim demeyin onlar saltanatlarını güçlü kıldırmak isteyenlerin uydurdukları

İslam'da en büyük suçlardan birisi ben Müslümanım diyeni kafirlikle suçlamak değil mi?

"EVLATLIKTA NİYET ANNE BABA OLMAKTIR"

Dinden soğuttunuz be! Sokaktakine sen benim akrabam ol diyemezmiş! Sokaktakine harcanan emek mi var? Sokaktaki ile geçirilecek hayat mı var? Ve dahi hani önemli olan niyetti. Evlatlıkta niyet anne baba olmaktır! Gerisi tüm niyetler sizin gibi "yobazların" artniyetleridir!!! İşte buuu. Arap gelenek, örf ve adetlerini din olarak kabul edersen cennetlik, reddersen cehennemliksin. İhsan Ocağışen hiç kıvırmadan Azhap 37’ yi anlatsana bir videoda da. Saflarımız netleşsin iyice... Kur’an-ı Kerim önündeyken @fatihaltayli1 'e sorduğu soruya bak…

"AKLINIZ FİKRİNİZ CİNSELLİKTE"

“Sen kimin çocuğusun?”

Ben de sana soruyorum @dr.ihsansenocakresmi

“Sen nasıl bir müslümansın?” İlimden, bilimden anlamazsınız..

Sanat, kültür bilmezsiniz.

Spor, eğlence sizce yasak..

Aklınız fikriniz cinsellikte..

"KURAN KURSLARINDA YAŞANAN REZALETLERİ DAHA İYİ ANLAYABİLİRİZ"

Depremden çıkmış yaralı, masum, savunmasız çocuklar için bile nikah düşünmek ne demek?

Kur'an kurslarında yaşanan onca rezaleti şimdi daha iyi anlayabiliriz. Onlar "evlat" gözüyle değil "eş" gözüyle bakıyormuş.İyice sapıttı bunlar. Ulan insan evlat edindiği insanla evlenir mi Atatürk'e düşmanlıkları tam da bu yüzden.

İnsanlar okusun,ne olduğunu, ne olmadığını öğrensin diye, cebinden para verip, Kur-an'ı tercüme ettirdi.

"ATATÜRK KURAN'I TERCÜME ETTİRDİ"

Atatürk'e düşmanlıkları tam da bu yüzden.

İnsanlar okusun, ne olduğunu, ne olmadığını öğrensin diye, cebinden para verip, Kur an-ı Kerim'i tercüme ettirdi.

Araştırmalara göre, okuyanlar arasında inanma oranı bir hayli düşük. Bu tüm dinler için geçerli.

Avrupa da ateist oranı %60'larda

Kapiş. Birincisi bunlar halaa sanıyorlar ki milletin derdi İslam la hükümler le milletin sorunu sizsiniz siyasal İslamcılar sizi

"YARALI KUZULARIN BAŞINDA BEKLEYEN AKBABALAR SİZİ..."

@dr.ihsansenocakresmi her şeyi çok biliyorsun da yıllardır hiçbir hukuki gerekçe gözetmeksizin tutuklanan kadın ,kızlar, yaşlılar, hastalar ile ilgili bir şey demiyorsun? Bu anlattıkları sistem veya istedikleri güya Şeriat gelse ilk bunlar kaçar. Binlerce insan ölmüş evlatlar bir gecede ailesini kaybetmiş merak edilen üzerine konuşulan ciddi ciddi tartışılan en mühim konu çocukların kime eş olacağı mı? Yaralı kuzuların başında bekleyen akbabalar gibi. siz misiniz İslâm çocuğu? Kur'an'ı Kerim diye bir kelamdan haberiniz var mı?

Onda diyor ki "eğer yetim kızlar hakkında adaleti sağlayamamaktan korkarsanız helal olan kadınlardan ikisi üçü dördüyle evlenebilirsiniz" yani onlara dokunmayın (Nisa suresi 3.ayeti) Ulan döneme bak Fatih Altaylı ile aynı cepheye düştük. Çok acayip bir yerden ayrılıyor toplum, bir taraf evlatlık ile evlenmek nedir! manyak mısın diyor, diğer taraf dinde var sen müslüman değilsin diyor. Eee değiliz o vakit oğlum, bunu kabul eden devam etsin ruhani yolculuğuna. Şimdi de kimin Müslüman kimin Hristiyan olduğuna karar veriyorlar. Bir Müslümana sen Müslüman olamazsın demek, diyeni dinden çıkarır, bunu söz de hocalar bilmiyor galiba?

@ihsansenocak Ağa sen ne ayaksın? Hayırdır ya? @fatihaltayli1 'i zerre sevmem ama adam haklı! Ben de Fatih ile aynı fikirdeyim hadi bana da bu sözleri sarf etsene bak bakalım neler oluyor kes sesini! İslamla ne alakası var bu fetvanın? Hristiyanlık da bile böyle fetva yok"

NE OLMUŞTU?

Diyanet Başkanlığı fetva sitesinde “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna verilen yanıtta "Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukukî birtakım sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesi kabul edilmiş değildir. Buna göre, evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi, evlatlığın kendi öz anne babasının yerine, evlat edinenlerin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir" ifadeleri tepki toplamıştı.

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine bir süre sonra Din İşleri Yüksek Kurulu’nun sitesindeki ilgili sayfa silinmişti. Depreme dair tüm soru ve yanıtların yer aldığı sayfada da "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi" sorusu ve yanıtı çıkarılmıştı.

"BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Din İşleri Yüksek Kurulu, tepki çeken açıklamanın bağlamından koparıldığını savunarak "İslam, her çocuğun mümkün mertebe kendi öz ailesiyle bağlarının korunmasını ve ailesine nispet edilmesini emreder, anne babası dışında bir kimsenin, her açıdan çocuğu olarak görülmesini doğru bulmaz" açıklamasında bulunmuştu.

İHSAN ŞENOCAK KİMDİR?

İhsan Şenocak 1974 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlahiyatçı, eğitimci araştırmacı-yazar İhsan Şenocak, ilkokul, lise ve üniversiteyi Samsun'da okumuştur. Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Şenocak, okul yıllarında muhalled usulde İslâmî ilimler okudu. 2002'de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında "İslâm Hukuku'nda Taklit" konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede "İslâm Hukuku'nda Örfün Hükümlere Etkisi" adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.