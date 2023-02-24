Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ başta depremzedelerin nasıl oy kullanacağı dahil olmak üzere yıkılan binalar hakkında konuştu. Peki, depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçim için ne dedi?

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ depremzedelerin oy kullanmasına ilişkin konuştu. Bakan Bozdağ,

‘’Biz bugüne kadar seçimle ilgili bir gündem yapmadık. Seçimle ilgili en ufak değerlendirme yapılmadı. Ama maalesef Türkiye'de bu kadar acı arasında seçimi gündem yapan ve böyle bir gündem AK Parti ve MHP'de varmış gibi algı uyandıranlar çıktı. Bunları kınamak istiyorum. Türkiye'nin daha önemli işleri var. 'Seçim ne olacak, nasıl olacak?' diye bir değerlendirme yapmayı saygısızlık olarak görürüm. Neyin ne olacağı yasalarımızda yazıyor. Herhangi bir yoruma yer verilmeyecek şekilde belli. Bunların hepsi seçim kanunumuzda yazıyor. Her şey açık ve ortada. Böylesi bir zamanda daha fazla değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum’’

DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILANLAR NASIL OY KULLANACAK?

Bakan Bozdağ, ‘’Kimin nerede nasıl oy kullanacağı kanunumuzda açık açık yazıyor. Onun için yeni bir kanuni düzenlemeye gerek yok. YSK'nın daha önce aldığı kararlar var. Herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Seçim listeleri yayınlandığında, askıya çıktığında, o askıda insanların itirazı varsa itiraz edecek, adres değişikliklerini işleyecek ve ona göre oy kullanacaklar yani bunlar için yeni bir düzenlemeye o yüzden ihtiyaç yok. Mükerrer oy kullanma ihtimali yok. Deprem bölgesinde sandıkların nereye kurulacağına YSK karar verecek. YSK kurmak isterse ona bakacaktır’’ şeklinde konuştu.