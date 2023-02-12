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Deprem bölgesinde fırın yandı

Osmaniye'de depremzedelere ekmek çıkaran bir fırında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında fırın kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 12:08
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Depremzedelere ekmek çıkaran fırında yangın

Deprem bölgesinde fırın yandı
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İHA'nın haberine göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir ekmek fırını kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yeraltı Cami karşısında bulunan fırında meydana geldi.

Gün boyu depremzedelere ekmek çıkaran fırın gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların alevleri fark edip haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Fırının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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