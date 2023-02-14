Türkiye'de kurtarma yaparken ülkesinde doğan çocuğuna ‘Türk’ ismini verdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrası çok sayıda ülke Türkiye’ye yardım için harekete geçti. Yunanistan, İsrail, ABD, Hindistan ve Romanya gibi ülkeler deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmaları için ekipler gönderdi.

Hindistan’dan gelen kurtarma ekibinde yer alan bir personel Türkiye’de sevindirici bir haber aldı. Arama kurtarma personeli Havildar Rahul Chaudhary’nin eşi bir erkek bebek dünyaya getirdi. Meslektaşları çocuğu adının ‘Turki’ olmasını önerdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi sonrası harekete geçen Hindistan bölgeye 99 kişilik bir kurtarma ekibi gönderdi. Kurtarma ekibinde yer alan Havildar Rahul Chaudhary doğum yapmaya hazırlanan eşi ve ailesi ile vedalaşarak yola çıktı. Chaudhary uçağa binerken eşi de doğum için hastaneye yattı.

Hintli kurtarma ekibini taşıyan uçağın Türkiye’ye inmesi sonrası telefonuna sarılan Chaudhary mutlu haberi aldı. Chaudhary sezeryanla doğum yapan eşi bir erkek bebek dünyaya getirdi. Chaudhary, sevincini ekip arkadaşlarıyla birlikte paylaştı.