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  • Fay hattının tam istikametinde otoban yapmışlar. İşte Türkiye'nin 'yağma Hasan'ın böreği' olduğunun fotoğrafı

Fay hattının tam istikametinde otoban yapmışlar. İşte Türkiye'nin 'yağma Hasan'ın böreği' olduğunun fotoğrafı

Üzülme Müteahhit Bey ihaleyi yine sana verirler. Depremin ardından fay hattının olduğu yere yapılan otobanın darmaduman olması Türkiye'nin “yağma Hasanın böreği” olduğunun en net göstergesi olarak göze çarptı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:54
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Fay hattının tam istikametinde otoban yapmışlar

Fay hattının tam istikametinde otoban yapmışlar. İşte Türkiye'nin 'yağma Hasan'ın böreği' olduğunun fotoğrafı
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Deprem felaketi Türkiye’deki ihmalkârlıkları, tedbirsizlikleri, plansızlıkları bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu durumun en net örneklerinden biri Malatya’nın Evri mahallesinde yaşandı.

Çöçelli köyü ve Evri Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çöktü.

Fay hattının tam istikametinde otoban yapılması, Türkiye'nin “yağma Hasan'ın böreği” olmasının fotoğrafı olarak dikkat çekti.

Durum o kadar kötü ki yolun son halini videoya alan kişi, şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Burası Evri kasabasının tam karşısındaki otoban geçişi. O gün bu yolda bir araba geçmiş olsa kesin göçük altında kalırdı. O kadar dehşet verici bir görüntü var.” dedi.



yenicaggazetesi.com.tr

 

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