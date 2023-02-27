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  • Kızılay’ın protesto edilmesini engellemek isteyen polislere vatandaştan tepki: Onlar senin de haklarını savunuyorlar

Kızılay’ın protesto edilmesini engellemek isteyen polislere vatandaştan tepki: Onlar senin de haklarını savunuyorlar

Kızılay’ın stoklarındaki çadırları depremin üçüncü günü satmasını protesto etmek isteyen TİP’i engelleyemeye çalışan polislere bir vatandaş, “Ağzını burnunu eğme öyle, onlar senin de haklarını savunuyorlar" şeklinde tepki gösterdi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:13
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Kızılay’a karşı protestoyu engellemek isteyen polise tepki: Seni de savunuyorlar

Kızılay’ın protesto edilmesini engellemek isteyen polislere vatandaştan tepki: Onlar senin de haklarını savunuyorlar
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Kızılay'ın çadırları depremzedelere bedava vermesi gerekirken, depremin 3. Günü AHBAP'a parayla sattığı ortaya çıktı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü üyeleri ise Kızılay'ı protesto etmek için Kızılay Kadıköy Şubesi önüne gitti.

TİP üyelerini engellemek isteyen polis ekipleri aralarında merkez yönetim kurulu , parti meclisi ve il örgütü üyeleri ile gönüllü ve depremzedelerin de olduğu 100’den fazla kişi gözaltına aldı.

O anlarda polis ekiplerine tepki vatandaşlardan geldi.

“ONLAR SENİN DE HAKKINI SAVUNUYORLAR”

Bir vatandaş gülümseyen bir polise, “Onlar senin de hakkını savunuyorlar” diyerek isyan etti.

Devamında ise vatandaş “Hiç ağzını burnunu eğme öyle. Sen gittin mi deprem bölgesine, enkaz altında kalanları gördün mü? Senin haklarını da onlar koruyor. Bu kadar hümanist çocukları nasıl döversiniz? Ayıp, yuh size. Şu üniformanın altında yuh size. 15 gündür orada yardım ettiler. Sadece insan oldukları için yardıma gittiler. Hepimiz ediyoruz bu devleti protesto, Kızılay’ınız da yeter, AFAD’ınız da yeter” dedi.

NE OLDU?

Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürerek depremzedelere destek olan AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığını iddia etti.

Ahbap, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'dan çadır alındığı bilgisini doğruladı. Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik." denildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise “Ahbap ve Kızılay'ın iş birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.” açıklamasını yaptı.

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