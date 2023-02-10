10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayşe Arman’ın paylaştığı depremzedenin sözleri siyasilere ders olmalı

Ayşe Arman’ın paylaştığı depremzedenin sözleri siyasilere ders olmalı

Arama kurtarma ekiplerinin yetersizliği sebebiyle Kahramanmaraş'ta cenazesini kendi imkanlarıyla kaldırarak arabasına koyduğu sırada kameraya konuşan bir depremzede vatandaş gazeteci Ayşe Arman’ı duygulandırdı. Arman, o anları “Bu video çok ağlattı beni...” diyerek paylaştı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:54
Takip Et

Depremzedenin siyasetçilere ders olacak sözlerini Ayşe Arman yayınladı

Ayşe Arman’ın paylaştığı depremzedenin sözleri siyasilere ders olmalı
+
Aa
-

Arama kurtarma ekiplerinin yetersizliği ve bir türlü gelmeyen yardım destekleri depremzedeleri isyan ettirmiş durumda. Umutları azalan vatandaşlar cenazelerini de kendi imkanlarıyla çıkarmak zorunda kalıyor.

Sosyal medya hesabından yaşlı bir adamın çaresizliğini paylaşan gazeteci Ayşe Arman, o anları duygusal bir mesajla yayınladı. “Cenazesini arabaya koyduktan sonra…Bu video çok ağlattı beni... Allah bir gün hesap sorar sizden… Cenaze sahibinin söyledikleri ayrı ağlattı, muhabirin içtenliği, sahiciliği ayrı…’’

BU SÖZLER SİYASİLERE DERS OLMALI

Euronews muhabirine konuşan yaşlı adamın söylediği sözler ise tüm siyasilere ders olacak nitelikteydi. O sözlerde,  ‘’Yayınlayın, sizden rica ediyorum. Duysun bütün ülke. Ülkeyi yöneten insanlar duysun. Buranın yedi tane milletvekili var. Nerede bunlar nerede? Yarın gelip benden oy isteyeceksin. Kim ne diyecek bu cenaze hakkında? Allah sizden hesap sorar bir gün inşallah’.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Cenaze aracı ve herhangi bir yetkilinin olmadığı anlaşılan görüntülerde yaşlı adam, siyah bir torbaya koyduğu cansız bedeni özel aracına yerleştirdikten sonra yiyecek yardımı teklifinde bulunan muhabirin davetine teşekkür ederek oradan uzaklaştı. Bu görüntüleri izleyen herkes gibi muhabir de gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
10.02.2023 11:02
Vallahi din-iman dedimi, namuslu sanarsan olacağı bu, dediğine değil yaptığına bakacaksın, Allah akıl ve göz vermiş bize !!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
4
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
5
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
7
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Ünlü spiker dünya bültenini deprem bölgesinden sundu
﻿Ünlü spiker dünya bültenini deprem bölgesinden sundu
﻿Ünlü spiker dünya bültenini deprem bölgesinden sundu
﻿Android cihazlardaki sevilen özellik iOS cihazlara da geliyor
﻿Android cihazlardaki sevilen özellik iOS cihazlara da geliyor
﻿Android cihazlardaki sevilen özellik iOS cihazlara da geliyor
﻿Android 14’le gelen yenilikler ortaya çıktı. Geliştirici önizleme yayınlandı
﻿Android 14’le gelen yenilikler ortaya çıktı. Geliştirici önizleme yayınlandı
﻿Android 14’le gelen yenilikler ortaya çıktı. Geliştirici önizleme yayınlandı
﻿İnanılır gibi değil. Bina yan yattı camları bile kırılmadı
﻿İnanılır gibi değil. Bina yan yattı camları bile kırılmadı
﻿İnanılır gibi değil. Bina yan yattı camları bile kırılmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.