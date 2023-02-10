Ayşe Arman’ın paylaştığı depremzedenin sözleri siyasilere ders olmalı

Arama kurtarma ekiplerinin yetersizliği ve bir türlü gelmeyen yardım destekleri depremzedeleri isyan ettirmiş durumda. Umutları azalan vatandaşlar cenazelerini de kendi imkanlarıyla çıkarmak zorunda kalıyor.

Sosyal medya hesabından yaşlı bir adamın çaresizliğini paylaşan gazeteci Ayşe Arman, o anları duygusal bir mesajla yayınladı. “Cenazesini arabaya koyduktan sonra…Bu video çok ağlattı beni... Allah bir gün hesap sorar sizden… Cenaze sahibinin söyledikleri ayrı ağlattı, muhabirin içtenliği, sahiciliği ayrı…’’

BU SÖZLER SİYASİLERE DERS OLMALI

Euronews muhabirine konuşan yaşlı adamın söylediği sözler ise tüm siyasilere ders olacak nitelikteydi. O sözlerde, ‘’Yayınlayın, sizden rica ediyorum. Duysun bütün ülke. Ülkeyi yöneten insanlar duysun. Buranın yedi tane milletvekili var. Nerede bunlar nerede? Yarın gelip benden oy isteyeceksin. Kim ne diyecek bu cenaze hakkında? Allah sizden hesap sorar bir gün inşallah’.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Cenaze aracı ve herhangi bir yetkilinin olmadığı anlaşılan görüntülerde yaşlı adam, siyah bir torbaya koyduğu cansız bedeni özel aracına yerleştirdikten sonra yiyecek yardımı teklifinde bulunan muhabirin davetine teşekkür ederek oradan uzaklaştı. Bu görüntüleri izleyen herkes gibi muhabir de gözyaşlarını tutmakta zorlandı.