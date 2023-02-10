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  • İmamoğlu'na saldıran AKP'li eski vekilin kim olduğu ortaya çıktı. Emekli milletvekili maaşı 51 bin 970 lira

İmamoğlu'na saldıran AKP'li eski vekilin kim olduğu ortaya çıktı. Emekli milletvekili maaşı 51 bin 970 lira

Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na saldıran AKP’li eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun kardeşinin Harita ve Emlak Dairesi Başkanı olduğu ortaya çıktı. Reyhanlıoğlu milletvekili emeklisi olduğu için 51 bin 970 lira maaş alıyor.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:06
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İmamoğlu'na saldıran Reyhanlıoğlu'nun kim olduğu ortaya çıktı

İmamoğlu'na saldıran AKP'li eski vekilin kim olduğu ortaya çıktı. Emekli milletvekili maaşı 51 bin 970 lira
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesine yardıma giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdıran eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun kardeşi Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Harita ve Emlak Dairesi Başkanı olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Öte yandan eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Reyhanlıoğlu kendisini, "İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan, yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı" sözleriyle savundu.

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Atatürk yolunda canım veririm!
10.02.2023 11:25
Tahmin ediyorduk şimdi tam oldu. Bu dombaloş neden feryat figan edip hakaretler yağdırıyor. Suratında da belli Azrail'in kadrosuz(taşeron) işçileri.  
 
hilal
10.02.2023 11:24
Adem ne bacısı o ikdidar canağında haketmediği halde beslen bir provakatör derhal devletin verdiği maaş kesilmeli bir dilim ekmeğe muhtac hale getirilmeli birlik olma günü hainliği bırakın.  
 
Tozanlı
10.02.2023 11:23
Yahu bu daha yolda yürümesini bilmiyor ne yapmışta 51 bin maaş alıyor ? Bir demirci sabah akşam ateşın karşında üretim yapıyor 8500 tl maaş alıyor bu ne yapmış syn Kılıcdar oğlu bu maaşları kesmenizi  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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