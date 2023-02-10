İmamoğlu'na saldıran AKP'li eski vekilin kim olduğu ortaya çıktı. Emekli milletvekili maaşı 51 bin 970 lira

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesine yardıma giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdıran eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun kardeşi Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Harita ve Emlak Dairesi Başkanı olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Öte yandan eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Reyhanlıoğlu kendisini, "İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan, yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı" sözleriyle savundu.