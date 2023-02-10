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  • AKP'li Elbistan Belediye Başkanı enkaz altında yüzlerce insan varken “Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır” dedi

AKP'li Elbistan Belediye Başkanı enkaz altında yüzlerce insan varken “Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır” dedi

AKP'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, arama kurtarma çalışmaları devam ederken çalışmalar bitti diye tweet attı, tepkilerin ardından bu paylaşımı sildi. Arama yapılan yerden avukat video çekip yalanladı. Bu nasıl vicdansızlık.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:45
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AKP'li Elbistan Belediye Başkanı enkaz altında yüzlerce insan varken “Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır” dedi

AKP'li Elbistan Belediye Başkanı enkaz altında yüzlerce insan varken “Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır” dedi
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10 ili yerle bir eden 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden birinin merkezi olan Elbistan’da AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz skandal bir paylaşımda bulundu.

Binlerce vatandaş halen enkaz altında kurtarılmayı beklerken Mehmet Gürbüz, "Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır" mesajı attı.

AKP'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. An itibari ile gelen ihbarların tamamı sonuçlandırılmıştır. Enkaz altında yakını olduğunu düşünen vatandaşlarımızın Fatih İlköğretim Okulu'ndaki arama kurtarma merkezine şahsen başvuru yapmaları önemle duyurulur."

Mehmet Gürbüz'ün paylaşımına depremzedeler sert tepki gösterdi. Tepkiler artınca Gürbüz, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

GÜRBÜZ'DEN TEPKİ ÇEKEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Öte yandan Gürbüz yeni bir paylaşımda bulundu. Gürbüz, "Önemli ! AFAD yetkilileri, kendilerine gelen tüm ihbarların değerlendirilip ivedilikle sonuçlandırıldığını ve yeni bir ihbarın olmadığını bildirmiştir. Çalışmaların devamlılığı açısından ihbarların AFAD kriz merkezine şahsen yapılması istenilmektedir" ifadelerini kullandı.

Gürbüz’ün yaptığı yeni paylaşıma da tepki yağdı. Telekomünikasyon sorunları yaşanan bölgede, “ihbarların AFAD kriz merkezine şahsen yapılması” talebi büyük tepki uyandırdı.

SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Avukat Sinan Ölker, sosyal medya hesabından Gürbüz'e seslendi. Ölker, "Seni Allah’a havale ediyorum!" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Şubat gecesi saat 23.40'ta yaptığı açıklamada arama-kurtarma çalışmalarının yalnızca Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis'te tamamlandığını bildirmişti.

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ALLAH'A HAVALE ETMEYİN
10.02.2023 11:20
seçimlerde gerekeni yapın.  
 
A.turk
10.02.2023 11:19
Bunları ilk değişimde toplayıp sokaklarda tasma ile gezdirip sonra yargiliyacaksin.  
 
M.C
10.02.2023 11:07
AKP politikalari enkaz altinda kalmis.Halen durumdan siyasi cikar saglamaya calisiyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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