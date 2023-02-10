Enkazdaki genç kıza istediği ''Gül Beyaz Gül'' şarkısı dinletildi

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Ölü sayısı 18 bini geçti...

Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sismik ses dinlemeyle hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarıştı.

BEYAZ GÜL ŞARKISINI İSTEDİLER

Ekipler, enkazda uzun koridor açarak 15 yaşındaki Ayfer'in bulunduğu noktaya ulaştı. Kurtarma sırasında Ayfer, dondurmayı özlediğini ve şarkıcı Zeynep Bastık'ın "Gül Beyaz Gül" şarkısını dinlemek istediğini söyledi.

Bilincini açık tutmak için çocukla sürekli konuşarak, sorular soran itfaiye ekipleri, genç kıza cep telefonundan açtıkları "Gül Beyaz Gül" şarkısını dinletti ve konuşarak 10 saat süren kurtarmayla enkazdan 99. saatte sağ çıkardı.

Ekipler, ardından Ayfer'in kardeşi 13 yaşındaki Fatma'yı aynı enkazda depremden 101. saatte sağ çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.(AA)

AKILLARDA İZ BIRAKAN DEPREM FOTOĞRAFLARI

