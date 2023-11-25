Haaland rekor kırdı. Müthiş maçta Manchester City ve Liverpool yenişemedi

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçı, Manchester City-Liverpool arasındaydı.

Liderlik yarışından kopmak istemeyen Guardiola ve Klopp, 13. haftada kozlarını paylaştı.

İki takım arasında sadece 1 puan fark bulunuyor. O yüzden bu maç çok önem arz ediyor.

Maç yüksek tempoda başlarken, Liverpool önde baskı denemek istedi ancak başarısız oldu.

Manchester City, Doku'nun olduğu kanattan ataklarını geliştirmek isterken, Doku-Arnold eşleşmesini sık sık izledik.

Karşılaşmanın ilk tehlikesi 15. dakikada yaşandı. Salah ortaladı, Nunez kafayı vurdu, kaleci Alisson başarılı bir kurtarış yaptı.

LIVERPOOL DAHA FAZLA DAYANAMADI, HAALAND REKOR KIRDI

Müthiş maçta ilk golü bulan ekip City oldu. Liverpool daha fazla dayanamadı ve golü yedi.

Alisson kötü bir degaj yaptı ve top Ake'nin önüne düştü. Ake bir hücumcu gibi iki çalım attı ve pasını Haaland'a verdi.

Haaland ise güzel bir plaseyle topu ağlara yolladı.

Gol makinesi Haaland, Premier Lig'de 50 gole en erken ulaşan futbolcu oldu ve rekor kırdı.

Zaman zaman artan tempolu maç izledik ilk yarıda. Karşılıklı pozisyonlar, kaçan fırsatlarla ilk yarı, 1-0'lık City üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı Liverpool atakları ile başladı. Beraberlik golünü bulmak için büyük bir efor sarf ettiler.

Klopp, 54. dakikada Jones ve Jota'yı oyundan alırken, Gravenberch ve Diaz hamlelerini yaptı.

CITY İKİLEDİ ANCAK OFSAYT!

Maçın son bölümüne girerken Manchester City, kornerde Alisson'un elinden kaçırdığı topta Ruben Dias ile golü buldu. Ancak pozisyonda Alisson'a faul yapıldığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

ATAMAYANA ATARLAR!

Temponun iyice yükseldiği son 15 dakikada Liverpool, Trent Alexander Arnold'un 80. dakikada attığı harika golüyle maça dengeyi getirdi.

Manchester City, net pozisyon yakaladı ve Alisson çıkardı. Bundan sonraki atakta ise Liverpool'un golü geldi. Kısacası: Atamayana atarlar!

DEV MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Son dakikaları nefes kesen maç 1-1 sona erdi.

Böylece Manchester City puanını 29, Liverpool ise 28 yaptı.

Arsenal, bugün Brentford'u yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak.

Şampiyonluk yarışı iyice kızışacak gibi duruyor...