Derbinin favorisi belli oldu!

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ramazan Süzen
Derbinin favorisi belli oldu!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kupa için mücadele edeceği Süper Kupa maçının favorisi açıklandı.

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

29 Aralık Cuma günü oynanacak dev maç, saat 20.45'te başlayacak.

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FAVORİ GALATASARAY
Suudi Arabistan'da oynanacak maçın favorisi açıklandı.

İddaa risk yönetimi, 2.19 oranla Süper Kupa'da Galatasaray'ı favori gösterdi.

Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.76 oran verilirken, beraberliğe 3.19 oran verildi.

Kritik derbide 2.5 gol üst oranı 1.79, alt oranı 1.78 olarak belirlendi.

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